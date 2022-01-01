Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 10-19 мм W45108S, 8 предметов

Преимущества

Ключи изготовлены по стандарту ANSI, имеют трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполированы

Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом

Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности

Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом

Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве

Набор комбинированных трещоточных ключей Jonnesway W45108S состоит из восьми инструментов, используемых для работы с крепежом в узком рабочем пространстве. Имеют малый обратный ход.