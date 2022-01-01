Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 10-19 мм W45108S, 8 предметов
Арт. jonnesway_5964
Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 10-19 мм W45108S, 8 предметов
Арт. jonnesway_5964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
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Покрытие
|хромовое
- Набор комбинированных трещоточных ключей Jonnesway W45108S состоит из восьми инструментов, используемых для работы с крепежом в узком рабочем пространстве. Имеют малый обратный ход.
Преимущества
- Ключи изготовлены по стандарту ANSI, имеют трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполированы
- Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности
- Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом
- Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве