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Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
    Арт. jonnesway_5907
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов

      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5907

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей 6-32мм, 26 предметов Jonnesway W26126S применяется в строительстве, при проведении ремонтных работ дома и в автосервисах. Представленный набор включает в себя 26 комбинированных ключей размером от 6 до 32 мм. Входящие в набор ключи можно применять при работе с любым видом шестигранных крепежей.

        Преимущества

        • Надежность. Комбинированные ключи, входящие в данный набор выполнены из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
        • Все под рукой. Каждый инструмент из набора комбинированных ключей 6-32мм, 26 предметов Jonnesway W26126S закреплен на своем индивидуальном месте. При необходимости Вы можете поменять используемый инструмент на другой
        • Сочетание двух одноразмерных профилей в ключах, входящих в набор
        • Использование качественного материала
        • Создание мощной силы откручивания
        • Размер ключей от 6 до 32 мм
        • Компактность