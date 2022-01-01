Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов

Преимущества

Надежность. Комбинированные ключи, входящие в данный набор выполнены из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации

Все под рукой. Каждый инструмент из набора комбинированных ключей 6-32мм, 26 предметов Jonnesway W26126S закреплен на своем индивидуальном месте. При необходимости Вы можете поменять используемый инструмент на другой

Сочетание двух одноразмерных профилей в ключах, входящих в набор

Использование качественного материала

Создание мощной силы откручивания

Размер ключей от 6 до 32 мм

Компактность

Набор комбинированных ключей 6-32мм, 26 предметов Jonnesway W26126S применяется в строительстве, при проведении ремонтных работ дома и в автосервисах. Представленный набор включает в себя 26 комбинированных ключей размером от 6 до 32 мм. Входящие в набор ключи можно применять при работе с любым видом шестигранных крепежей.