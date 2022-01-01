Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
Арт. jonnesway_5907
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 6-32 мм W26126S, 26 предметов
Арт. jonnesway_5907
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
|
Покрытие
|хромоникелевое
- Набор комбинированных ключей 6-32мм, 26 предметов Jonnesway W26126S применяется в строительстве, при проведении ремонтных работ дома и в автосервисах. Представленный набор включает в себя 26 комбинированных ключей размером от 6 до 32 мм. Входящие в набор ключи можно применять при работе с любым видом шестигранных крепежей.
Преимущества
- Надежность. Комбинированные ключи, входящие в данный набор выполнены из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
- Все под рукой. Каждый инструмент из набора комбинированных ключей 6-32мм, 26 предметов Jonnesway W26126S закреплен на своем индивидуальном месте. При необходимости Вы можете поменять используемый инструмент на другой
- Сочетание двух одноразмерных профилей в ключах, входящих в набор
- Использование качественного материала
- Создание мощной силы откручивания
- Размер ключей от 6 до 32 мм
- Компактность