Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
Арт. Х13025246
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
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Покрытие
|хромовое
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- Набор комбинированных ключей 6-32мм, 26 предметов Jonnesway W26126S применяется в строительстве, при проведении ремонтных работ дома и в автосервисах. Представленный набор включает в себя 26 комбинированных ключей размером от 6 до 32 мм. Входящие в набор ключи можно применять при работе с любым видом шестигранных крепежей.
Преимущества
- Предметы сделаны из прочной стали и выдерживают высокие нагрузки. Хромированное покрытие не боится механических повреждений и защищает ключи от образования коррозии.
- Ключи имеют два одноразмерных профиля (накидной и рожковый).
- Ключи работают с шестигранным крепежом.
- Размер инструментов от 6 до 32 мм.
- Набор поставляется в удобном тканевом чехле с ремешками на липучках.
- Использование качественного материала.
- Создание мощной силы откручивания.
- Компактность.