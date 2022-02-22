Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)

Преимущества

Предметы сделаны из прочной стали и выдерживают высокие нагрузки. Хромированное покрытие не боится механических повреждений и защищает ключи от образования коррозии.

Ключи имеют два одноразмерных профиля (накидной и рожковый).

Ключи работают с шестигранным крепежом.

Размер инструментов от 6 до 32 мм.

Набор поставляется в удобном тканевом чехле с ремешками на липучках.

Использование качественного материала.

Создание мощной силы откручивания.

Компактность.

Набор комбинированных ключей 6-32мм, 26 предметов Jonnesway W26126S применяется в строительстве, при проведении ремонтных работ дома и в автосервисах. Представленный набор включает в себя 26 комбинированных ключей размером от 6 до 32 мм. Входящие в набор ключи можно применять при работе с любым видом шестигранных крепежей.