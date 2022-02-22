Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
5.0
2
14 190 ₽
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
    Арт. Х13025246
    5.0
    2
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)

      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26126S (6-32 мм, 26 предметов)

      14 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025246
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      14 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
      10 330 ₽
      4.8
      Автомобильный набор инструментов Jonnesway S04H52494S, 94 предмета
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      11 499 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 14.4 602206550 (1500 оборотов/мин, 14.4 вольт)
      Набор ключей комбинированных трещоточных Дело Техники 515080, 8 предметов
      3 210 ₽
      Набор ключей комбинированных трещоточных Дело Техники 515080, 8 предметов
      Адаптер Практика 776-690 квадрат 1/4
      150 ₽
      Адаптер Практика 776-690 квадрат 1/4
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
      Нет в наличии
      5.0
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
      Смотреть
      Разводной ключ Sturm 1045-11-300, 300 мм
      Нет в наличии
      Разводной ключ Sturm 1045-11-300, 300 мм
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор комбинированных ключей 6-32мм, 26 предметов Jonnesway W26126S применяется в строительстве, при проведении ремонтных работ дома и в автосервисах. Представленный набор включает в себя 26 комбинированных ключей размером от 6 до 32 мм. Входящие в набор ключи можно применять при работе с любым видом шестигранных крепежей.

        Преимущества

        • Предметы сделаны из прочной стали и выдерживают высокие нагрузки. Хромированное покрытие не боится механических повреждений и защищает ключи от образования коррозии.
        • Ключи имеют два одноразмерных профиля (накидной и рожковый).
        • Ключи работают с шестигранным крепежом.
        • Размер инструментов от 6 до 32 мм.
        • Набор поставляется в удобном тканевом чехле с ремешками на липучках.
        • Использование качественного материала.
        • Создание мощной силы откручивания.
        • Компактность.