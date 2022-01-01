Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
Арт. jonnesway_5886
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
Арт. jonnesway_5886
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22
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Покрытие
|хромоникелевое
- Набор комбинированных ключей 8-22мм Jonnesway W26112S представляет собой комплект из 12 ключей. Комбинированный ключ сочетает в себе 2 вида ключа - накидной и рожковый. Чаще всего их используют для работы с автомобилем.
Преимущества
- Удобство в работе. У рожкового профиля головка наклонена на 300 к оси инструмента. Это позволяет работать даже в труднодоступных местах
- Долгий срок службы. Ключи сделаны из хромованадиевой стали и имеют хромовое покрытие, которое защищает инструмент
- Качественная работа. Накидной профиль отлично справляется с высоконагруженными резьбовыми соединениями
- Соответствует DIN 3113
- Небольшой вес набора (всего 1,458 кг)
- Надёжность