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Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
    Арт. jonnesway_5886
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов

      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5886

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей 8-22мм Jonnesway W26112S представляет собой комплект из 12 ключей. Комбинированный ключ сочетает в себе 2 вида ключа - накидной и рожковый. Чаще всего их используют для работы с автомобилем.

        Преимущества

        • Удобство в работе. У рожкового профиля головка наклонена на 300 к оси инструмента. Это позволяет работать даже в труднодоступных местах
        • Долгий срок службы. Ключи сделаны из хромованадиевой стали и имеют хромовое покрытие, которое защищает инструмент
        • Качественная работа. Накидной профиль отлично справляется с высоконагруженными резьбовыми соединениями
        • Соответствует DIN 3113
        • Небольшой вес набора (всего 1,458 кг)
        • Надёжность