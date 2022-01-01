Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 8-22 мм W26112S, 12 предметов

Преимущества

Удобство в работе. У рожкового профиля головка наклонена на 300 к оси инструмента. Это позволяет работать даже в труднодоступных местах

Долгий срок службы. Ключи сделаны из хромованадиевой стали и имеют хромовое покрытие, которое защищает инструмент

Качественная работа. Накидной профиль отлично справляется с высоконагруженными резьбовыми соединениями

Соответствует DIN 3113

Небольшой вес набора (всего 1,458 кг)

Надёжность

Набор комбинированных ключей 8-22мм Jonnesway W26112S представляет собой комплект из 12 ключей. Комбинированный ключ сочетает в себе 2 вида ключа - накидной и рожковый. Чаще всего их используют для работы с автомобилем.