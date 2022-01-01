Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
Арт. jonnesway_5993
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19
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Покрытие
|хромовое
- Набор комбинированных трещоточных ключей Jonnesway W45308S используется для ремонта автотранспорта.
Преимущества
- Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности
- Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом
- Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве
- Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован
- Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении