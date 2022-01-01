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Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
    Арт. jonnesway_5993
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов

      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-19 мм W45308S, 8 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5993

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных трещоточных ключей Jonnesway W45308S используется для ремонта автотранспорта.

        Преимущества

        • Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом
        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности
        • Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом
        • Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве
        • Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован
        • Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении