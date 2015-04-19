Дрель можно назвать самым распространенным и универсальным строительным электрическим инструментом, равно как и перфоратор – незаменимый помощник во время ремонта и строительства. Механизм этих инструментов схож, но они работают по-разному. Поэтому перед покупкой дрели и перфоратора необходимо разобраться, в чем плюсы каждого из них, и с какой работой они лучше справятся. Разберем преимущества и недостатки обоих инструментов.

Итак, разберемся, что собой представляет дрель. Что касается возможностей, любая современная дрель может:

делать отверстия в металле, дереве, пластике

сверлить кирпичную кладку. Особенно быстро – в «ударном» режиме.

работать с саморезами, шурупами, винтами, - выворачивать их и заворачивать. Для использования данной функции нужно вставить вместо сверла шлицевую или крестовую насадки. Любая дрель справится с этой задачей на ура (в режиме «без удара»).

Перфоратор же, кроме вышеперечисленного, умеет:

сверлить армированный бетон и камень, то есть материалы повышенной прочности

долбить – самыми разными зубилами. Эта функция поможет проштробить желоб в стене или полу или организовать небольшой пролом. Есть, кстати, перфораторы, которые работают аналогично отбойному молотку. У них можно вообще оставить только ударную работу, а вращение отключить.

Несходство рассматриваемых нами устройств также в принципе их работы. Когда ударную дрель упираешь в стену, она начинает скакать по зубьям храповика. Сила удара относительно мала, отдача – наоборот, велика. Сверлить камень или бетон очень трудно – требуется много усилий. Всё это – главные недостатки дрели. К тому же, при непрерывной работе дрели по сверлению чего-то твердого, зубья храповиков довольно быстро изнашиваются.

В то же время, вероятно, самым значительным плюсом дрели является её цена – перфоратор стоит на порядок больше. Сверла для ударной дрели тоже стоят дешевле, чем буры перфоратора. А компактный размер позволяет подобраться даже в труднодоступное место.

У перфоратора механизм работы отличается от внутреннего устройства дрели и вышеперечисленные недостатки к нему не относятся. Не будем вдаваться в мельчайшие детали, и отметим преимущества перфоратора. Во-первых, данный инструмент прослужит долго, это серьезная покупка «на века». Во-вторых, только перфоратор осилит очень твердые материалы и поверхности. В-третьих, это устройство работает действительно быстро и с задачами дрели справляется в разы быстрее. В-четвертых, отдача меньше.

При перечислении плюсов перфоратора может возникнуть вопрос, стоит ли тогда вообще покупать дрель? Стоит! Ведь есть у перфоратора, разумеется, и недостатки, и ограничения по использованию.

Бур перфоратора крепится в патроне особенным образом из-за сильных нагрузок, поэтому использовать обычные свёрла малого диаметра здесь не получится без переходника. Но это устройство сильно удлиняет конструкцию перфоратора, и использовать его для задач обычной дрели (например, просверлить маленькое отверстие в небольшом деревянном бруске) становится совсем сложно и неудобно. Не получится и использовать перфоратор как шуруповёрт – он для таких целей слишком неповоротлив.

Подводя итог, стоит сказать, что при выборе инструмента необходимо как следует продумать, с чем придется работать. Если нужен инструмент для дерева, металла, кирпича, то дрель станет вашим верным помощником. А в случае, если предстоят постоянные работы по особо твердым поверхностям, то уместно разориться на хороший перфоратор.