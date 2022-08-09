Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ

Преимущества

Износостойкий двигатель и полностью металлический редуктор

Мощный 18 В ударный гайковерт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-ion 5 Ач

Надежный охлаждаемый вентилятором электродвигатель развивает момент до 950 нм и обеспечивает 2400 ударов в минуту

Максимальный динамический момент на откручивании 1625 Нм позволяет снимать сильно окислившиеся или туго затянутые гайки

Три скорости позволяют пользователю подбирать соответствующий крутящий момент для разных видов работ

13 мм квадратный держатель для более эффективной передачи крутящего момента и надежной фиксации насадки

Ярко-белая светодиодная подсветка улучшает видимость в условиях слабой освещенности и использования в качестве фонаря

Прорезиненные эргономичная рукоятка и удобный профилированный выключатель для большего комфорта и максимального контроля над инструментом

Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к ключевым компонентам инструмента

Защита от перегрузки

Индикатор заряда аккумулятора

Подсветка

Реверс

Блокировка шпинделя

Электронная регулировка частоты вращения

Тормоз двигателя

Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20%

Моментальная остановка диска при выключении инструмента, а также электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки

Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли

Быстрозажимная гайка позволяет установить оснастку без ключа

Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений

Двухпозиционная боковая рукоятка обеспечивает больший комфорт и контроль

Набор аккумуляторного инструмента DEWALT DCF899P2SAG-RK включает в себя мощный ударный гайковерт для возведения строительных металлоконструкций DEWALT DСF 899 P2 и легкую компактную УШМ DEWALT DCG405N-XJ для бережной обработки поверхности и высокопроизводительной резки металла