Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
Арт. О00000038018
Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
Арт. О00000038018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|800
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Емкость аккумулятора, Ач
|5
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- Набор аккумуляторного инструмента DEWALT DCF899P2SAG-RK включает в себя мощный ударный гайковерт для возведения строительных металлоконструкций DEWALT DСF 899 P2 и легкую компактную УШМ DEWALT DCG405N-XJ для бережной обработки поверхности и высокопроизводительной резки металла
Преимущества
- Износостойкий двигатель и полностью металлический редуктор
- Мощный 18 В ударный гайковерт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-ion 5 Ач
- Надежный охлаждаемый вентилятором электродвигатель развивает момент до 950 нм и обеспечивает 2400 ударов в минуту
- Максимальный динамический момент на откручивании 1625 Нм позволяет снимать сильно окислившиеся или туго затянутые гайки
- Три скорости позволяют пользователю подбирать соответствующий крутящий момент для разных видов работ
- 13 мм квадратный держатель для более эффективной передачи крутящего момента и надежной фиксации насадки
- Ярко-белая светодиодная подсветка улучшает видимость в условиях слабой освещенности и использования в качестве фонаря
- Прорезиненные эргономичная рукоятка и удобный профилированный выключатель для большего комфорта и максимального контроля над инструментом
- Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к ключевым компонентам инструмента
- Защита от перегрузки
- Индикатор заряда аккумулятора
- Подсветка
- Реверс
- Блокировка шпинделя
- Электронная регулировка частоты вращения
- Тормоз двигателя
- Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20%
- Моментальная остановка диска при выключении инструмента, а также электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки
- Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли
- Быстрозажимная гайка позволяет установить оснастку без ключа
- Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений
- Двухпозиционная боковая рукоятка обеспечивает больший комфорт и контроль