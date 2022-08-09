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Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
    Арт. О00000038018
    5.0
    1
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
    Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ
      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ

      Аккумуляторный ударный гайковерт DeWalt DCF899P2SAG-RK + Аккумуляторная б/щет. УШМ DCG405N-XJ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000038018
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		800
      Емкость аккумулятора, Ач
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор аккумуляторного инструмента DEWALT DCF899P2SAG-RK включает в себя мощный ударный гайковерт для возведения строительных металлоконструкций DEWALT DСF 899 P2 и легкую компактную УШМ DEWALT DCG405N-XJ для бережной обработки поверхности и высокопроизводительной резки металла

        Преимущества

        • Износостойкий двигатель и полностью металлический редуктор
        • Мощный 18 В ударный гайковерт последнего поколения с новыми уникальными аккумуляторами технологии XR Li-ion 5 Ач
        • Надежный охлаждаемый вентилятором электродвигатель развивает момент до 950 нм и обеспечивает 2400 ударов в минуту
        • Максимальный динамический момент на откручивании 1625 Нм позволяет снимать сильно окислившиеся или туго затянутые гайки
        • Три скорости позволяют пользователю подбирать соответствующий крутящий момент для разных видов работ
        • 13 мм квадратный держатель для более эффективной передачи крутящего момента и надежной фиксации насадки
        • Ярко-белая светодиодная подсветка улучшает видимость в условиях слабой освещенности и использования в качестве фонаря
        • Прорезиненные эргономичная рукоятка и удобный профилированный выключатель для большего комфорта и максимального контроля над инструментом
        • Модульная конструкция обеспечивает легкий доступ к ключевым компонентам инструмента
        • Защита от перегрузки
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Подсветка
        • Реверс
        • Блокировка шпинделя
        • Электронная регулировка частоты вращения
        • Тормоз двигателя
        • Бесщёточный двигатель увеличивает время работы на одном цикле заряда до 50% и повышение мощности на 20%
        • Моментальная остановка диска при выключении инструмента, а также электронная система защиты от обратного удара при заклинивании оснастки
        • Сетчатый фильтр на вентиляционных отверстиях задерживает частицы пыли
        • Быстрозажимная гайка позволяет установить оснастку без ключа
        • Эргономичный дизайн корпуса, хорошая развесовка, резиновые накладки облегчают контроль инструмента, повышают комфорт во время работы и защищают от повреждений
        • Двухпозиционная боковая рукоятка обеспечивает больший комфорт и контроль