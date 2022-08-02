Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li + аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10.8-Li + аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10.8V-Li 0.615.990.CL0

Преимущества

Выбор числа оборотов: 20+1 ступеней крутящего момента

Дополнительная подсветка

Bosch Hyper Charge - быстрая зарядка аккумулятора

Набор из трех аккумуляторных инструментов в удобном чемодане: аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-LI, аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10.8-LI и аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10.8V-LI. Модели изготовлены с применением инновационной литий-ионной технологии: мощные аккумуляторы работают дольше, при отсутствии эффекта памяти. Небольшой вес позволяет трудиться без усталости даже в неудобных положениях - например, проводить потолочные работы. Упакованный в удобный кейс, такой набор становится отличным вариантом для решения комплексных задач.