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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li + аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10.8-Li + аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10.8V-Li 0.615.990.CL0
5.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li + аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10.8-Li + аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10.8V-Li 0.615.990.CL0
    Арт. Х12713289
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li + аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10.8-Li + аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10.8V-Li 0.615.990.CL0

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li + аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10.8-Li + аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10.8V-Li 0.615.990.CL0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12713289
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор из трех аккумуляторных инструментов в удобном чемодане: аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-LI, аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10.8-LI и аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10.8V-LI. Модели изготовлены с применением инновационной литий-ионной технологии: мощные аккумуляторы работают дольше, при отсутствии эффекта памяти. Небольшой вес позволяет трудиться без усталости даже в неудобных положениях - например, проводить потолочные работы. Упакованный в удобный кейс, такой набор становится отличным вариантом для решения комплексных задач.

        Преимущества

        • Выбор числа оборотов: 20+1 ступеней крутящего момента
        • Дополнительная подсветка
        • Bosch Hyper Charge - быстрая зарядка аккумулятора