Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li + аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10.8-Li + аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10.8V-Li 0.615.990.CL0
Арт. Х12713289
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-Li + аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10.8-Li + аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10.8V-Li 0.615.990.CL0
Арт. Х12713289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|аккумуляторный, ударный
- Набор из трех аккумуляторных инструментов в удобном чемодане: аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 10.8-2-LI, аккумуляторный ударный винтоверт Bosch GDR 10.8-LI и аккумуляторный фонарь Bosch GLI 10.8V-LI. Модели изготовлены с применением инновационной литий-ионной технологии: мощные аккумуляторы работают дольше, при отсутствии эффекта памяти. Небольшой вес позволяет трудиться без усталости даже в неудобных положениях - например, проводить потолочные работы. Упакованный в удобный кейс, такой набор становится отличным вариантом для решения комплексных задач.
Преимущества
- Выбор числа оборотов: 20+1 ступеней крутящего момента
- Дополнительная подсветка
- Bosch Hyper Charge - быстрая зарядка аккумулятора