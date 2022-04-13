Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201

Насадка режущая предназначена для обработки стали, цветных металлов, дерева, ДСП, пластиков с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: выборка пазов для установки замков и фурнитуры на глубину до 68мм, обрезка гвоздей, труб, заподлицо с поверхностью и в труднодоступных местах, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание различных проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки, электро-установочные изделия. Биметаллическое полотно насадки изготовлено из высококачественной инструментальной стали с зубьями из быстрорежущей стали. Мелкий зуб, шаг зубов 1.4 мм (18 зубов на дюйм).

