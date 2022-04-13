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Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
5.0
1
440 ₽
Насадки для МФИ
    Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
    Арт. X1317120523
    5.0
    1
    Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
    Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
    Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
    Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
    Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
      Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
      Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
      Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
      Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201
      Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201

      Насадка режущая удлинённая прямая для МФИ по металлу и дереву Практика 240-201

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120523
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка режущая предназначена для обработки стали, цветных металлов, дерева, ДСП, пластиков с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: выборка пазов для установки замков и фурнитуры на глубину до 68мм, обрезка гвоздей, труб, заподлицо с поверхностью и в труднодоступных местах, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание различных проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки, электро-установочные изделия. Биметаллическое полотно насадки изготовлено из высококачественной инструментальной стали с зубьями из быстрорежущей стали. Мелкий зуб, шаг зубов 1.4 мм (18 зубов на дюйм).