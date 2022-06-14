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Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-119 (88 мм)
5.0
2
320 ₽
Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-119 (88 мм)
    Арт. X1317120519
    5.0
    2
    Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-119 (88 мм)
    Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-119 (88 мм)
      Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-119 (88 мм)
      Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-119 (88 мм)

      Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-119 (88 мм)

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120519
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Насадка для МФИ ПРАКТИКА отрезная полукруг, HCS, по дереву, 88 мм, мелкий зуб 240-119 предназначена для обработки дерева, фанеры, пластиков, листов ГКЛ с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: прямолинейное резание доски и фанеры, отрезание плинтусов, наличников, балясин, пластиковых труб, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание больших проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки. 