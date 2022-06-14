Насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-119 (88 мм)

Насадка для МФИ ПРАКТИКА отрезная полукруг, HCS, по дереву, 88 мм, мелкий зуб 240-119 предназначена для обработки дерева, фанеры, пластиков, листов ГКЛ с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: прямолинейное резание доски и фанеры, отрезание плинтусов, наличников, балясин, пластиковых труб, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание больших проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки.