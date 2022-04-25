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Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-218 (68 мм)
5.0
2
485 ₽
Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-218 (68 мм)
    Арт. X1317120524
    5.0
    2
    Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-218 (68 мм)

      Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-218 (68 мм)

      485 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120524
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Назначение по материалу
      		дерево, металл
      Ширина, мм
      		68
      Длина, мм
      		40
      Все характеристики
      485 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Насадка режущая предназначена для обработки стали, цветных металлов, дерева, ДСП, пластиков с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Наиболее удобна для выполнения таких работ как: отрезание труб и профилей, прямолинейное резание ДСП и фанеры , обрезка гвоздей заподлицо с поверхностью, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание больших проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки. Биметаллическое полотно насадки изготовлено из высококачественной инструментальной стали с зубьями из быстрорежущей стали.