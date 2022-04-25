Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-218 (68 мм)
Арт. X1317120524
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Назначение по материалу
|дерево, металл
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Ширина, мм
|68
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Длина, мм
|40
Насадка режущая предназначена для обработки стали, цветных металлов, дерева, ДСП, пластиков с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Наиболее удобна для выполнения таких работ как: отрезание труб и профилей, прямолинейное резание ДСП и фанеры , обрезка гвоздей заподлицо с поверхностью, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание больших проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки. Биметаллическое полотно насадки изготовлено из высококачественной инструментальной стали с зубьями из быстрорежущей стали.