Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм

Преимущества

Изготовлено из быстрорежущей стали высокого качества

Широкая область применения

Угол заточки 118°



Сверло фрезерное от популярного российского производителя «Практика» используется для сверления новых и рассверливания страх отверстий в мягких металлах, древесине, прочном пластике. Оно изготовлено из быстрорежущей стали высокого качества. Угол его заточки составляет 118°, диаметр изделия 4 миллиметра, а высота 75 миллиметров. Оно насыщенно золотистого цвета, чем выгодно выделяется среди других инструментов. Во избежание порчи и деформации во время работы рекомендуется использовать смазочно-охлаждающие жидкости. Сверло упаковано в индивидуальный пластиковый блистер