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Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм
85 ₽
Универсальные сверла
    Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм
    Арт. О00000024539
    Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм
    Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм
    Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм
    Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм
      Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм
      Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм
      Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм
      Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм

      Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм

      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024539

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло фрезерное от популярного российского производителя «Практика» используется для сверления новых и рассверливания страх отверстий в мягких металлах, древесине, прочном пластике. Оно изготовлено из быстрорежущей стали высокого качества. Угол его заточки составляет 118°, диаметр изделия 4 миллиметра, а высота 75 миллиметров. Оно насыщенно золотистого цвета, чем выгодно выделяется среди других инструментов. Во избежание порчи и деформации во время работы рекомендуется использовать смазочно-охлаждающие жидкости. Сверло упаковано в индивидуальный пластиковый блистер

        Преимущества

        • Изготовлено из быстрорежущей стали высокого качества
        • Широкая область применения
        • Угол заточки 118°