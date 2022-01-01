Универсальное сверло Практика 774-412, 4х75 мм
Арт. О00000024539
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
- Сверло фрезерное от популярного российского производителя «Практика» используется для сверления новых и рассверливания страх отверстий в мягких металлах, древесине, прочном пластике. Оно изготовлено из быстрорежущей стали высокого качества. Угол его заточки составляет 118°, диаметр изделия 4 миллиметра, а высота 75 миллиметров. Оно насыщенно золотистого цвета, чем выгодно выделяется среди других инструментов. Во избежание порчи и деформации во время работы рекомендуется использовать смазочно-охлаждающие жидкости. Сверло упаковано в индивидуальный пластиковый блистер
Преимущества
- Изготовлено из быстрорежущей стали высокого качества
- Широкая область применения
- Угол заточки 118°