Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240
Арт. 90131174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|20, 94
- Сверло регулируемое "Балеринка" MATRIX 88240 предназначено для сверления отверстий в стекле, керамической плитке и пластмассе. Конструкция оснастки позволяет быстро настроить диаметр реза в диапазоне от 20 до 94 мм. Режущие части сверла изготовлены из твердого сплава ВК8. Оснащено защитной решеткой
Преимущества
- Твердосплавные режущие кромки
- Конструкция сверла позволяет быстро отрегулировать диаметр реза в диапазонах от 20 до 94 мм
- Обеспечивает ровный рез