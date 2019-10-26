Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240

Преимущества

Твердосплавные режущие кромки

Конструкция сверла позволяет быстро отрегулировать диаметр реза в диапазонах от 20 до 94 мм

Обеспечивает ровный рез

Сверло регулируемое "Балеринка" MATRIX 88240 предназначено для сверления отверстий в стекле, керамической плитке и пластмассе. Конструкция оснастки позволяет быстро настроить диаметр реза в диапазоне от 20 до 94 мм. Режущие части сверла изготовлены из твердого сплава ВК8. Оснащено защитной решеткой