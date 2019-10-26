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Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240
1.0
1
750 ₽
Сверла по керамике и стеклу
    Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240
    Арт. 90131174
    1.0
    1
    Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240
    Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240
    Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240
      Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240
      Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240
      Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240

      Сверло балеринка по кафелю с защитной решеткой Matrix 88240

      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 90131174
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		20, 94
      Все характеристики
      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло регулируемое "Балеринка" MATRIX 88240 предназначено для сверления отверстий в стекле, керамической плитке и пластмассе. Конструкция оснастки позволяет быстро настроить диаметр реза в диапазоне от 20 до 94 мм. Режущие части сверла изготовлены из твердого сплава ВК8. Оснащено защитной решеткой

        Преимущества

        • Твердосплавные режущие кромки
        • Конструкция сверла позволяет быстро отрегулировать диаметр реза в диапазонах от 20 до 94 мм
        • Обеспечивает ровный рез