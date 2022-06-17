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Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5
5.0
2
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Сверла по металлу
    Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5
    Арт. О00000013513
    5.0
    2
    Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5
    Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5
    Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5
    Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5
      Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5
      Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5
      Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5
      Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5

      Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013513
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло ступенчатое по металлу 4-6-8-10-12-14-16-18-20мм, P6M5, шестигранный хвостовик - предназначено для сверления отверстий разных диаметров в материалах из стали, цветных металлов, листовой стали, нержавейки и пластика

        Преимущества

        • Сверление без предварительной подготовки заготовки (накернивания, засверловки)
        • Изготовлено сверло из высококачественной стали Р6М5, имеет твёрдость 62 – 64 HRC
        • Ступенчатым сверлом предусмотрено сверление отверстий диаметром от 4 до 20 мм.
        • Шестигранный хвостовик предотвращает проскальзывание сверла в патроне и подходит практически ко всем типам дрелей, шуруповертов и быстросъемных адаптеров