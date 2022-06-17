Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5

Преимущества

Сверление без предварительной подготовки заготовки (накернивания, засверловки)

Изготовлено сверло из высококачественной стали Р6М5, имеет твёрдость 62 – 64 HRC

Ступенчатым сверлом предусмотрено сверление отверстий диаметром от 4 до 20 мм.

Шестигранный хвостовик предотвращает проскальзывание сверла в патроне и подходит практически ко всем типам дрелей, шуруповертов и быстросъемных адаптеров

Сверло ступенчатое по металлу 4-6-8-10-12-14-16-18-20мм, P6M5, шестигранный хвостовик - предназначено для сверления отверстий разных диаметров в материалах из стали, цветных металлов, листовой стали, нержавейки и пластика