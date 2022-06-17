Сверло ступенчатое по металлу Вихрь 73/10/6/17, 4-20 мм, P6M5
Арт. О00000013513
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Сверло ступенчатое по металлу 4-6-8-10-12-14-16-18-20мм, P6M5, шестигранный хвостовик - предназначено для сверления отверстий разных диаметров в материалах из стали, цветных металлов, листовой стали, нержавейки и пластика
Преимущества
- Сверление без предварительной подготовки заготовки (накернивания, засверловки)
- Изготовлено сверло из высококачественной стали Р6М5, имеет твёрдость 62 – 64 HRC
- Ступенчатым сверлом предусмотрено сверление отверстий диаметром от 4 до 20 мм.
- Шестигранный хвостовик предотвращает проскальзывание сверла в патроне и подходит практически ко всем типам дрелей, шуруповертов и быстросъемных адаптеров