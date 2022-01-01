Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук

Преимущества

Это праворежущее спиральное сверло, изготовленное из быстрорежущей стали HSS-R по DIN338, при использовании термической обработки

Высокое качество

Набор сверл по металлу изготовленных из сплава быстрорежущей стали. Дополнительное покрытие позволяет уменьшить сопротивление сверлению и получить высокий уровень качества выполняемых отверстий, в особенности при сверлении отверстий с помощью сверлильных автоматов. Корректировка поперечной кромки позволяют легко сверлить отверстия без предварительной разметки. Идеально подходят для сверления отверстий в стали, чугуне, элементах, изготовленных из цветных металлов (медь, алюминий, латунь).