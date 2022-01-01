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Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
345 ₽
600 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
    Арт. О00000008550
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук

      Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук

      • -255 ₽
      345 ₽
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008550

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		13
      Диаметр, мм
      		1, 6
      Все характеристики
      • -255 ₽
      345 ₽
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл по металлу изготовленных из сплава быстрорежущей стали. Дополнительное покрытие позволяет уменьшить сопротивление сверлению и получить высокий уровень качества выполняемых отверстий, в особенности при сверлении отверстий с помощью сверлильных автоматов. Корректировка поперечной кромки позволяют легко сверлить отверстия без предварительной разметки. Идеально подходят для сверления отверстий в стали, чугуне, элементах, изготовленных из цветных металлов (медь, алюминий, латунь).

        Преимущества

        • Это праворежущее спиральное сверло, изготовленное из быстрорежущей стали HSS-R по DIN338, при использовании термической обработки
        • Высокое качество