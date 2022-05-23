Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук

Преимущества

Праворежущее спиральное сверло, изготовленное из быстрорежущей стали HSS-R по DIN338, при использовании термической обработки

Угол заточки 118 градусов



Набор сверл DeWalt DT 5911 используется в дрелях для работы по металлу. Это праворежущее спиральное сверло, изготовленное из быстрорежущей стали HSS-R по DIN338, при использовании термической обработки. Угол заточки 118 градусов.