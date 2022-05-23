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Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
5.0
1
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
    Арт. О00000010876
    5.0
    1
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
    Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
      Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук

      Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000010876
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		10
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор сверл DeWalt DT 5911 используется в дрелях для работы по металлу. Это праворежущее спиральное сверло, изготовленное из быстрорежущей стали HSS-R по DIN338, при использовании термической обработки. Угол заточки 118 градусов.

        Преимущества

        • Праворежущее спиральное сверло, изготовленное из быстрорежущей стали HSS-R по DIN338, при использовании термической обработки
        • Угол заточки 118 градусов