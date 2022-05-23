Набор сверл по металлу DeWalt DT5911-QZ, HSS-R, 1-10 мм, 10 штук
Арт. О00000010876
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|10
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Диаметр, мм
|1, 10
- Набор сверл DeWalt DT 5911 используется в дрелях для работы по металлу. Это праворежущее спиральное сверло, изготовленное из быстрорежущей стали HSS-R по DIN338, при использовании термической обработки. Угол заточки 118 градусов.
Преимущества
- Праворежущее спиральное сверло, изготовленное из быстрорежущей стали HSS-R по DIN338, при использовании термической обработки
- Угол заточки 118 градусов