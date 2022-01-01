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Ключ Практика для патрона 030-290
100 ₽
Ключи для патронов
    Ключ Практика для патрона 030-290
    Арт. О00000024373
    Ключ Практика для патрона 030-290
    Ключ Практика для патрона 030-290
    Ключ Практика для патрона 030-290
    Ключ Практика для патрона 030-290
      Ключ Практика для патрона 030-290
      Ключ Практика для патрона 030-290
      Ключ Практика для патрона 030-290
      Ключ Практика для патрона 030-290

      Ключ Практика для патрона 030-290

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024373

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для диаметра патрона, мм
      		13
      Вес, кг
      		0.06
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ для патрона от известного во всем мире бренда ПРАКТИКА 030-290 используется для расхождения и сведения цанг в сверлильном патроне с максимальным раскрытием в 13 миллиметров. Данный ключ для патрона выполнен из высококачественных материалов, что в свою очередь создает долговечную и качественную работоспособность при постоянном использовании.