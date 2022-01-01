Ключ Практика для патрона 030-290

Ключ для патрона от известного во всем мире бренда ПРАКТИКА 030-290 используется для расхождения и сведения цанг в сверлильном патроне с максимальным раскрытием в 13 миллиметров. Данный ключ для патрона выполнен из высококачественных материалов, что в свою очередь создает долговечную и качественную работоспособность при постоянном использовании.