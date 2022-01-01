Ключ Практика для патрона 030-290
Арт. О00000024373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Для диаметра патрона, мм
|13
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Вес, кг
|0.06
- Ключ для патрона от известного во всем мире бренда ПРАКТИКА 030-290 используется для расхождения и сведения цанг в сверлильном патроне с максимальным раскрытием в 13 миллиметров. Данный ключ для патрона выполнен из высококачественных материалов, что в свою очередь создает долговечную и качественную работоспособность при постоянном использовании.