Патрон ПрофОснастка Мастер №56 (ключ, 2-13 мм)

Преимущества

Долговечность

Износостойкость

Надежная фиксация

Патрон сверлильный зажимной ключевой № 56, диаметр зажима инструмента 2-13 мм, посадка 1/2-20UNF на дрель, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для бытового и полупрофессионального использования на дрелях импортного производства. Точность биения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 72,5 мм L1 = 57 мм D = 42 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Наиболее популярный и простой патрон с ключом.