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Патрон ПрофОснастка Мастер №56 (ключ, 2-13 мм)
5.0
2
450 ₽
Патроны
    Патрон ПрофОснастка Мастер №56 (ключ, 2-13 мм)
    Арт. X1317120279
    5.0
    2
    Патрон ПрофОснастка Мастер №56 (ключ, 2-13 мм)

      Патрон ПрофОснастка Мастер №56 (ключ, 2-13 мм)

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120279
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон сверлильный зажимной ключевой № 56, диаметр зажима инструмента 2-13 мм, посадка 1/2-20UNF на дрель, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для бытового и полупрофессионального использования на дрелях импортного производства. Точность биения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 72,5 мм L1 = 57 мм D = 42 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Наиболее популярный и простой патрон с ключом.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация