Патрон ПрофОснастка Мастер №56 (ключ, 2-13 мм)
Арт. X1317120279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|20UNF
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Размер посадки
|1/2 дюйма
- Патрон сверлильный зажимной ключевой № 56, диаметр зажима инструмента 2-13 мм, посадка 1/2-20UNF на дрель, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для бытового и полупрофессионального использования на дрелях импортного производства. Точность биения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 72,5 мм L1 = 57 мм D = 42 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Наиболее популярный и простой патрон с ключом.
Преимущества
- Долговечность
- Износостойкость
- Надежная фиксация