Патрон ключевой Практика 030-221, 16 мм, 1/2"-20UNF
Арт. О00000024369
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|20UNF
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Размер посадки
|1/2 дюйма
- Надежная фиксация сверла в патроне исключает проворачивание. Трехкулачковый патрон с наклонно расположенными кулачками. Для закрепления сверл, а также разверток, зенкеров и зенковок, отвёрточных насадок. Затяжка происходит при помощи идущего в комплекте ключа.
Преимущества
- Надежность
- Безопасность