Патрон ключевой Практика 030-221, 16 мм, 1/2"-20UNF

Преимущества

Надежность

Безопасность

Надежная фиксация сверла в патроне исключает проворачивание. Трехкулачковый патрон с наклонно расположенными кулачками. Для закрепления сверл, а также разверток, зенкеров и зенковок, отвёрточных насадок. Затяжка происходит при помощи идущего в комплекте ключа.