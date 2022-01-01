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Патрон ключевой Практика 030-221, 16 мм, 1/2"-20UNF
645 ₽
Патроны
    Патрон ключевой Практика 030-221, 16 мм, 1/2"-20UNF
    Арт. О00000024369
    Патрон ключевой Практика 030-221, 16 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон ключевой Практика 030-221, 16 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-221, 16 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-221, 16 мм, 1/2"-20UNF

      Патрон ключевой Практика 030-221, 16 мм, 1/2"-20UNF

      645 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024369

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      645 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Надежная фиксация сверла в патроне исключает проворачивание. Трехкулачковый патрон с наклонно расположенными кулачками. Для закрепления сверл, а также разверток, зенкеров и зенковок, отвёрточных насадок. Затяжка происходит при помощи идущего в комплекте ключа.

        Преимущества

        • Надежность
        • Безопасность