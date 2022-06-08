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Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)
5.0
2
290 ₽
Патроны
    Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)
    Арт. X13171202105
    5.0
    2
    Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)
    Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)
    Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)
      Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)
      Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)
      Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)

      Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13171202105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер посадки
      		3/8 дюйма
      Тип патрона
      		быстрозажимной
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон быстрозажимной от российского производителя «Практика» — это простой и удобный механизм для профессионалов, помогающий при проведении ремонтных и строительных работ, так как заменяет целый арсенал инструментов. Агрегат отличается тем, что нет необходимости зажимать его специальным ключом, достаточно провернуть до упора и сверло будет закреплено. С помощью изделия можно надежно закрепить сверла, развертки, зенкера, отверточных насадок различного диаметра: от 1,5 мм до 10 мм.

        Преимущества

        • Высокая скорость и удобство смены насадок
        • Применение металлической муфты позволяет выдерживать более высокие нагрузки
        • В конструкцию включен механизм фиксации усилия затяжки сверла
        • Повышенная сопротивляемость истиранию при сверлении в углах