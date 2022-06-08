Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)

Преимущества

Высокая скорость и удобство смены насадок

Применение металлической муфты позволяет выдерживать более высокие нагрузки

В конструкцию включен механизм фиксации усилия затяжки сверла

Повышенная сопротивляемость истиранию при сверлении в углах

Патрон быстрозажимной от российского производителя «Практика» — это простой и удобный механизм для профессионалов, помогающий при проведении ремонтных и строительных работ, так как заменяет целый арсенал инструментов. Агрегат отличается тем, что нет необходимости зажимать его специальным ключом, достаточно провернуть до упора и сверло будет закреплено. С помощью изделия можно надежно закрепить сверла, развертки, зенкера, отверточных насадок различного диаметра: от 1,5 мм до 10 мм.