Быстрозажимной патрон Практика 030-023 (10 мм, 3/8"-24UNF)
Арт. X13171202105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер посадки
|3/8 дюйма
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Тип патрона
|быстрозажимной
- Патрон быстрозажимной от российского производителя «Практика» — это простой и удобный механизм для профессионалов, помогающий при проведении ремонтных и строительных работ, так как заменяет целый арсенал инструментов. Агрегат отличается тем, что нет необходимости зажимать его специальным ключом, достаточно провернуть до упора и сверло будет закреплено. С помощью изделия можно надежно закрепить сверла, развертки, зенкера, отверточных насадок различного диаметра: от 1,5 мм до 10 мм.
Преимущества
- Высокая скорость и удобство смены насадок
- Применение металлической муфты позволяет выдерживать более высокие нагрузки
- В конструкцию включен механизм фиксации усилия затяжки сверла
- Повышенная сопротивляемость истиранию при сверлении в углах