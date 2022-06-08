Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-073 (25 мм, 1 шт.)

Преимущества

Изделие Практика 035-073 производится из уникального сплава углеродистой стали с синтетическими алмазами

Этот материал устойчив к большим физическим воздействиям и быстрому износу

Коронка алмазная Практика 035-073 совместима с профессиональными инструментами, поддерживающими установку насадок с цилиндрическим патроном. Уникальная конструкция рабочей области с острой заточкой зубьев способствует получению аккуратных отверстий с ровными краями. Данный элемент оснастки обладает максимальным диаметром рабочей области 2.5 см.