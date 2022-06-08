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Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-073 (25 мм, 1 шт.)
5.0
2
1 425 ₽
Коронки по керамограниту
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-073 (25 мм, 1 шт.)
    Арт. 9013632117
    5.0
    2
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-073 (25 мм, 1 шт.)
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-073 (25 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-073 (25 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-073 (25 мм, 1 шт.)

      Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-073 (25 мм, 1 шт.)

      1 425 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013632117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		77
      Тип упаковки
      		блистер
      Все характеристики
      1 425 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка алмазная Практика 035-073 совместима с профессиональными инструментами, поддерживающими установку насадок с цилиндрическим патроном. Уникальная конструкция рабочей области с острой заточкой зубьев способствует получению аккуратных отверстий с ровными краями. Данный элемент оснастки обладает максимальным диаметром рабочей области 2.5 см.

        Преимущества

        • Изделие Практика 035-073 производится из уникального сплава углеродистой стали с синтетическими алмазами
        • Этот материал устойчив к большим физическим воздействиям и быстрому износу