Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-073 (25 мм, 1 шт.)
Арт. 9013632117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|77
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Тип упаковки
|блистер
- Коронка алмазная Практика 035-073 совместима с профессиональными инструментами, поддерживающими установку насадок с цилиндрическим патроном. Уникальная конструкция рабочей области с острой заточкой зубьев способствует получению аккуратных отверстий с ровными краями. Данный элемент оснастки обладает максимальным диаметром рабочей области 2.5 см.
Преимущества
- Изделие Практика 035-073 производится из уникального сплава углеродистой стали с синтетическими алмазами
- Этот материал устойчив к большим физическим воздействиям и быстрому износу