Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-103 (40 мм, 1 шт.)
Арт. 9013632119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|77
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Тип упаковки
|блистер
- Коронки алмазные по керамограниту. Серия "Эксперт". По сути представляют из себя алмазное трубчатое сверло. Особенно подходят для сверления керамического гранита, стекла, облицовочной плитки.
Преимущества
- Подходит для сверления бетона и кирпича
- Для безударного сверления
- Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель, сочетающую высокий крутящий момент и невысокие обороты
- Использовать охлаждение водой