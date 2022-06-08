Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-103 (40 мм, 1 шт.)

Преимущества

Подходит для сверления бетона и кирпича

Для безударного сверления

Для работы лучше всего использовать аккумуляторную дрель, сочетающую высокий крутящий момент и невысокие обороты

Использовать охлаждение водой

Коронки алмазные по керамограниту. Серия "Эксперт". По сути представляют из себя алмазное трубчатое сверло. Особенно подходят для сверления керамического гранита, стекла, облицовочной плитки.