Пильный диск DeWalt DT1926-QZ EXTREME для стали 355/25.4 TCG +1.5°
Арт. 9010202394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск Dewalt DT1926 предназначен для очень чистого реза стали.
Преимущества
- Изготовлен методом лазерной резки
- Геометрия с переменными зубьями TCG способствует чистому пропилу без заусенцев
- Допустима многократная переточка
- Работа производится без применения хладагента