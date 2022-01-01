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Пильный диск DeWalt DT1926-QZ EXTREME для стали 355/25.4 TCG +1.5°
16 273 ₽
17 130 ₽
Пильные диски по металлу
    Пильный диск DeWalt DT1926-QZ EXTREME для стали 355/25.4 TCG +1.5°
    Арт. 9010202394
    Пильный диск DeWalt DT1926-QZ EXTREME для стали 355/25.4 TCG +1.5°
    Пильный диск DeWalt DT1926-QZ EXTREME для стали 355/25.4 TCG +1.5°
      Пильный диск DeWalt DT1926-QZ EXTREME для стали 355/25.4 TCG +1.5°
      Пильный диск DeWalt DT1926-QZ EXTREME для стали 355/25.4 TCG +1.5°

      Пильный диск DeWalt DT1926-QZ EXTREME для стали 355/25.4 TCG +1.5°

      • -857 ₽
      16 273 ₽
      17 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 9010202394

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      • -857 ₽
      16 273 ₽
      17 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск Dewalt DT1926 предназначен для очень чистого реза стали. 

        Преимущества

        • Изготовлен методом лазерной резки
        • Геометрия с переменными зубьями TCG способствует чистому пропилу без заусенцев
        • Допустима многократная переточка
        • Работа производится без применения хладагента