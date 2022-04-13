Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пильный диск по дереву Практика 030-580 (размеры 400x50 мм, количество зубьев 60)
5.0
2
5 630 ₽
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Практика 030-580 400x50 мм
    Арт. 9010202410
    5.0
    2
    Пильный диск по дереву Практика 030-580 (размеры 400x50 мм, количество зубьев 60)
    Пильный диск по дереву Практика 030-580 (размеры 400x50 мм, количество зубьев 60)
      Пильный диск по дереву Практика 030-580 (размеры 400x50 мм, количество зубьев 60)
      Пильный диск по дереву Практика 030-580 (размеры 400x50 мм, количество зубьев 60)

      Пильный диск по дереву Практика 030-580 400x50 мм

      5 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9010202410
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      5 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пильный диск по дереву Практика 030-580 характеризуется положительным углом установки зуба. Это необходимо для высокой производительности пиления древесины и деревосодержащих материалов: фанера, ДСП. Чередующаяся односторонняя заточка зубьев. Такая заточка наиболее универсальна, подходит для быстрых распилов массива древесины вдоль и поперек волокон, раскроя фанеры, многослойных мягких материалов.