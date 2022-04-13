Пильный диск по дереву Практика 030-580 (размеры 400x50 мм, количество зубьев 60)

Пильный диск по дереву Практика 030-580 характеризуется положительным углом установки зуба. Это необходимо для высокой производительности пиления древесины и деревосодержащих материалов: фанера, ДСП. Чередующаяся односторонняя заточка зубьев. Такая заточка наиболее универсальна, подходит для быстрых распилов массива древесины вдоль и поперек волокон, раскроя фанеры, многослойных мягких материалов.