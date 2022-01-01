Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов

Преимущества

Износостойкость

Функциональность

Набор торцевых головок с принадлежностями (3/8", шестигранные, 6-22 мм, 26 предметов) KING TONY 3527MR включает в себя элементы, которые наиболее часто используются в ходе обслуживания крепежных узлов. Для удобства транспортировки предусматривается кейс с ложементом.