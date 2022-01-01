Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов
Арт. О00000018327
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|26
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Посадочный размер трещотки
|3/8 дюйма
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Свечные головки
|Нет
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Свечной ключ
|Нет
- Набор торцевых головок с принадлежностями (3/8", шестигранные, 6-22 мм, 26 предметов) KING TONY 3527MR включает в себя элементы, которые наиболее часто используются в ходе обслуживания крепежных узлов. Для удобства транспортировки предусматривается кейс с ложементом.
Преимущества
- Износостойкость
- Функциональность