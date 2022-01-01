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Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов
6 270 ₽
Наборы торцевых головок
  • Персональная скидка
Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов
Арт. О00000018327
Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов
Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов
Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов
Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов
Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов
Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов

Набор торцевых головок King Tony 3527MR, 26 предметов

6 270 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-439 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000018327

Характеристики

Производитель
King Tony
Количество предметов, шт
26
Посадочный размер трещотки
3/8 дюйма
Свечные головки
Нет
Свечной ключ
Нет
Все характеристики
  • Персональная скидка
6 270 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-439 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Набор торцевых головок с принадлежностями (3/8", шестигранные, 6-22 мм, 26 предметов) KING TONY 3527MR включает в себя элементы, которые наиболее часто используются в ходе обслуживания крепежных узлов. Для удобства транспортировки предусматривается кейс с ложементом.

    Преимущества

    • Износостойкость
    • Функциональность