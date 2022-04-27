Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов

Преимущества

Твердость материала рабочей части головок – 42 HRС

Удобное хранение в металлическом кейсе

Набор торцевых головок MATRIX MASTER 13526 предназначен для слесарно-монтажных работ. Поставляется в металлическом кейсе для удобного хранения и транспортировки. Состоит из ключа-трещотки, удлинителя и 10 головок с шестигранным зевом и посадочным местом для присоединительного квадрата 1/2". Инструменты выполнены из высококачественной стали и имеют хромоникелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии.