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Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов
5.0
2
Найти аналог
Торцевые головки
    Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов
    Арт. X13191835
    5.0
    2
    Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов
    Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов
    Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов
      Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов
      Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов
      Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов

      Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X13191835
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер головки, мм
      		10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор торцевых головок MATRIX MASTER 13526 предназначен для слесарно-монтажных работ. Поставляется в металлическом кейсе для удобного хранения и транспортировки. Состоит из ключа-трещотки, удлинителя и 10 головок с шестигранным зевом и посадочным местом для присоединительного квадрата 1/2". Инструменты выполнены из высококачественной стали и имеют хромоникелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии.

        Преимущества

        • Твердость материала рабочей части головок – 42 HRС
        • Удобное хранение в металлическом кейсе