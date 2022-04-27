Набор торцевых головок Matrix 13526, 12 предметов
Арт. X13191835
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер головки, мм
|10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Набор торцевых головок MATRIX MASTER 13526 предназначен для слесарно-монтажных работ. Поставляется в металлическом кейсе для удобного хранения и транспортировки. Состоит из ключа-трещотки, удлинителя и 10 головок с шестигранным зевом и посадочным местом для присоединительного квадрата 1/2". Инструменты выполнены из высококачественной стали и имеют хромоникелевое покрытие для лучшей защиты от коррозии.
Преимущества
- Твердость материала рабочей части головок – 42 HRС
- Удобное хранение в металлическом кейсе