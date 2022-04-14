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Разъемное соединение Fubag 180162 (10x15 мм)
5.0
2
140 ₽
Рапид папа - елочка
    Разъемное соединение Fubag 180162 (10x15 мм)
    Арт. X109908156
    5.0
    2
    Разъемное соединение Fubag 180162 (10x15 мм)
    Разъемное соединение Fubag 180162 (10x15 мм)
      Разъемное соединение Fubag 180162 (10x15 мм)
      Разъемное соединение Fubag 180162 (10x15 мм)

      Разъемное соединение Fubag 180162 (10x15 мм)

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109908156
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходник FUBAG 180162 используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Внутренний диаметр подсоединяемого шланга — 10 мм. Крепится к инструменту с помощью соединения рапид, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 10х15 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.