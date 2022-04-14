Разъемное соединение Fubag 180162 (10x15 мм)

Переходник FUBAG 180162 используется совместно с компрессорным оборудованием для соединения шланга с пневмоинструментом. Внутренний диаметр подсоединяемого шланга — 10 мм. Крепится к инструменту с помощью соединения рапид, а к шлангу - ёлочкой. В комплекте поставляется обжимное кольцо — 10х15 мм. Созданная конструкция обладает высокой надежностью и герметичностью.