Разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 6мм с обжимным кольцом 6х11мм_блистер 1 шт
Арт. fubag_1050
Разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 6мм с обжимным кольцом 6х11мм_блистер 1 шт
Арт. fubag_1050
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
- Переходник рапид-елочка для подключения компрессора к пневмоинструменту с помощью шланга. Диаметр шланга 6 мм. Крепление к инструменту - рапид, к шлангу - елочка. Обжимное кольцо 6x11 мм в комплекте. Поставляется в блистере.