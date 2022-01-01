Разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 8мм с обжимным кольцом 8х13мм_блистер 1 шт

Переходник рапид-елочка для подключения компрессора к пневмоинструменту с помощью шланга. Диаметр шланга 8 мм. Крепление к инструменту - рапид, к шлангу - елочка. Обжимное кольцо 8x13 мм в комплекте. Поставляется в блистере.

