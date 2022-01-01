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Разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 8мм с обжимным кольцом 8х13мм_блистер 1 шт
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Рапид папа - елочка
    Разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 8мм с обжимным кольцом 8х13мм_блистер 1 шт
    Арт. fubag_1052
    Разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 8мм с обжимным кольцом 8х13мм_блистер 1 шт

      Разъемное соединение рапид (штуцер)_елочка 8мм с обжимным кольцом 8х13мм_блистер 1 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_1052

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходник рапид-елочка для подключения компрессора к пневмоинструменту с помощью шланга. Диаметр шланга 8 мм. Крепление к инструменту - рапид, к шлангу - елочка. Обжимное кольцо 8x13 мм в комплекте. Поставляется в блистере.