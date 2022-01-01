Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1

Преимущества

Металлический корпус

2 вида защиты — искрогаситель и защитный экран

Защитные экраны на дисках предотвращают травмирование пользователя и обеспечивают безопасную работу на станке

Возможность устанавливать тип круга в зависимости от задачи



Асинхронный электродвигатель

Возможность крепления к верстаку

Данная модель отличается малым весом, что удобно для транспортировки

Компактный



Станок точильный (точило для заточки инструмента) Ресанта Т-125/200 относится к типу универсальных лёгких заточных станков с приводом от электромотора и является низковольтным оборудованием. Точильный станок предназначен для заточки ножей, ножниц, зубил, стамесок и другого режущего инструмента.