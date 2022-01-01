Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
Арт. О00000038609
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
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- Станок точильный (точило для заточки инструмента) Ресанта Т-125/200 относится к типу универсальных лёгких заточных станков с приводом от электромотора и является низковольтным оборудованием. Точильный станок предназначен для заточки ножей, ножниц, зубил, стамесок и другого режущего инструмента.
Преимущества
- Металлический корпус
- 2 вида защиты — искрогаситель и защитный экран
- Защитные экраны на дисках предотвращают травмирование пользователя и обеспечивают безопасную работу на станке
- Возможность устанавливать тип круга в зависимости от задачи
- Асинхронный электродвигатель
- Возможность крепления к верстаку
- Данная модель отличается малым весом, что удобно для транспортировки
- Компактный