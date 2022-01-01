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Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
2 990 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
    Арт. О00000038609
    Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
    Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
    Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
    Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
    Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
    Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
      Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
      Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
      Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
      Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
      Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1
      Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1

      Точильный станок Ресанта Т-125/200 75/7/1

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038609

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Станок точильный (точило для заточки инструмента) Ресанта Т-125/200 относится к типу универсальных лёгких заточных станков с приводом от электромотора и является низковольтным оборудованием. Точильный станок предназначен для заточки ножей, ножниц, зубил, стамесок и другого режущего инструмента.

        Преимущества

        • Металлический корпус
        • 2 вида защиты — искрогаситель и защитный экран
        • Защитные экраны на дисках предотвращают травмирование пользователя и обеспечивают безопасную работу на станке
        • Возможность устанавливать тип круга в зависимости от задачи
        • Асинхронный электродвигатель
        • Возможность крепления к верстаку
        • Данная модель отличается малым весом, что удобно для транспортировки
        • Компактный