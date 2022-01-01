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Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
7 145 ₽
7 370 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
  • Персональная скидка
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Арт. О00000037208
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
  • Персональная скидка
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150

Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150

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  • -225 ₽
7 145 ₽
7 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000037208

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Напряжение сети, В
230
Зернистость круга 2
80
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -225 ₽
7 145 ₽
7 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Заточной станок для мокрого и сухого шлифования ЗУБР d150/d200 мм, 500 Вт, ПТМ-150 предназначен для заточки, а также влажной и сухой шлифовки инструмента и металлических заготовок. Станок подходит для эксплуатации в мастерской и на небольшом производстве. Данная модель имеет большой ресурс двигателя и компактный корпус.

    Преимущества

    • Заточной станок для мокрого и сухого шлифования ЗУБР ПТМ-150 подходит для любых работ
    • Простое и надежное исполнение
    • Наиболее популярный посадочный размер точильных кругов
    • Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
    • Прозрачный экран для защиты оператора от продуктов обработки
    • Пылезащищенный выключатель для беспроблемной эксплуатации
    • Возможность крепления к опорной поверхности
    • Регулируемый упор для инструмента