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Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Арт. О00000037208
- Персональная скидка
Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150
Арт. О00000037208
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
|
Напряжение сети, В
|230
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Зернистость круга 2
|80
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- Заточной станок для мокрого и сухого шлифования ЗУБР d150/d200 мм, 500 Вт, ПТМ-150 предназначен для заточки, а также влажной и сухой шлифовки инструмента и металлических заготовок. Станок подходит для эксплуатации в мастерской и на небольшом производстве. Данная модель имеет большой ресурс двигателя и компактный корпус.
Преимущества
- Заточной станок для мокрого и сухого шлифования ЗУБР ПТМ-150 подходит для любых работ
- Простое и надежное исполнение
- Наиболее популярный посадочный размер точильных кругов
- Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- Прозрачный экран для защиты оператора от продуктов обработки
- Пылезащищенный выключатель для беспроблемной эксплуатации
- Возможность крепления к опорной поверхности
- Регулируемый упор для инструмента