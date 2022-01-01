Заточной станок для мокрого и сухого шлифования Зубр Профессионал ПТМ-150

Преимущества

Заточной станок для мокрого и сухого шлифования ЗУБР ПТМ-150 подходит для любых работ

Простое и надежное исполнение

Наиболее популярный посадочный размер точильных кругов

Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы

Прозрачный экран для защиты оператора от продуктов обработки

Пылезащищенный выключатель для беспроблемной эксплуатации

Возможность крепления к опорной поверхности

Регулируемый упор для инструмента

Заточной станок для мокрого и сухого шлифования ЗУБР d150/d200 мм, 500 Вт, ПТМ-150 предназначен для заточки, а также влажной и сухой шлифовки инструмента и металлических заготовок. Станок подходит для эксплуатации в мастерской и на небольшом производстве. Данная модель имеет большой ресурс двигателя и компактный корпус.