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Точильный станок Вихрь ТС-600
5.0
2
7 290 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Вихрь ТС-600
    Арт. О00000013284
    5.0
    2
    Точильный станок Вихрь ТС-600
    Точильный станок Вихрь ТС-600
    Точильный станок Вихрь ТС-600
    Точильный станок Вихрь ТС-600
      Точильный станок Вихрь ТС-600
      Точильный станок Вихрь ТС-600
      Точильный станок Вихрь ТС-600
      Точильный станок Вихрь ТС-600

      Точильный станок Вихрь ТС-600

      7 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013284
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		32
      Все характеристики
      7 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Точильный станок Вихрь ТС-600 72/7/4 предназначен для заточки режущего инструмента (ножи, ножницы, лезвия, стамески). Модель обладает мощным асинхронным электродвигателем. Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия. Защитные кожухи с искрогасителем, прозрачным экраном и упором обеспечивают безопасность работы. Широкие шлифовальные диски позволяют затачивать топоры, фрезы, лопаты и мотыги.

        Преимущества

        •  Металлический корпус
        •  2 вида защиты — искрогаситель и защитный экран
        •  Возможность устанавливать тип круга в зависимости от задачи
        •  Асинхронный электродвигатель
        •  Возможность крепления к верстаку
        •  Подсветка рабочей зоны