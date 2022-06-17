Точильный станок Вихрь ТС-600
Арт. О00000013284
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|32
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- Точильный станок Вихрь ТС-600 72/7/4 предназначен для заточки режущего инструмента (ножи, ножницы, лезвия, стамески). Модель обладает мощным асинхронным электродвигателем. Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия. Защитные кожухи с искрогасителем, прозрачным экраном и упором обеспечивают безопасность работы. Широкие шлифовальные диски позволяют затачивать топоры, фрезы, лопаты и мотыги.
Преимущества
- Металлический корпус
- 2 вида защиты — искрогаситель и защитный экран
- Возможность устанавливать тип круга в зависимости от задачи
- Асинхронный электродвигатель
- Возможность крепления к верстаку
- Подсветка рабочей зоны