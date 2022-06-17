Преимущества

Металлический корпус

2 вида защиты — искрогаситель и защитный экран

Возможность устанавливать тип круга в зависимости от задачи

Асинхронный электродвигатель

Возможность крепления к верстаку

Подсветка рабочей зоны

Точильный станок Вихрь ТС-600 72/7/4 предназначен для заточки режущего инструмента (ножи, ножницы, лезвия, стамески). Модель обладает мощным асинхронным электродвигателем. Корпус выполнен из легкого и прочного алюминия. Защитные кожухи с искрогасителем, прозрачным экраном и упором обеспечивают безопасность работы. Широкие шлифовальные диски позволяют затачивать топоры, фрезы, лопаты и мотыги.