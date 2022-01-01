Машина сверлильная MESSER №350
Арт. X12920463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|3500
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Напряжение сети, В
|220
- Установка алмазного бурения MESSER DM350Е-N 3,5 кВт, 360/750/1000 об/мин на стойке 10-40-350 имеет мощный двигатель и 3 скорости вращения шпинделя, что способствует успешной работе с алмазными коронками диаметром до 500 мм.
Преимущества
- Корпус из металла обеспечивает долгий срок службы оборудования
- Стойка обладает функцией наклона и пониженной передачей
- Модель оснащена системой защиты перегрузки, а также защиты пользователя от поражения электрическим током.