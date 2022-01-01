Машина сверлильная MESSER №350

Преимущества

Корпус из металла обеспечивает долгий срок службы оборудования

Стойка обладает функцией наклона и пониженной передачей

Модель оснащена системой защиты перегрузки, а также защиты пользователя от поражения электрическим током.

Установка алмазного бурения MESSER DM350Е-N 3,5 кВт, 360/750/1000 об/мин на стойке 10-40-350 имеет мощный двигатель и 3 скорости вращения шпинделя, что способствует успешной работе с алмазными коронками диаметром до 500 мм.