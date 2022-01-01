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Машина сверлильная MESSER №350
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Сверлильные станки
    Машина сверлильная MESSER №350
    Арт. X12920463
    Машина сверлильная MESSER №350
    Машина сверлильная MESSER №350
    Машина сверлильная MESSER №350
    Машина сверлильная MESSER №350
    Машина сверлильная MESSER №350
    Машина сверлильная MESSER №350
    Машина сверлильная MESSER №350
    Машина сверлильная MESSER №350
    Машина сверлильная MESSER №350
    Машина сверлильная MESSER №350
      Машина сверлильная MESSER №350
      Машина сверлильная MESSER №350
      Машина сверлильная MESSER №350
      Машина сверлильная MESSER №350
      Машина сверлильная MESSER №350
      Машина сверлильная MESSER №350
      Машина сверлильная MESSER №350
      Машина сверлильная MESSER №350
      Машина сверлильная MESSER №350
      Машина сверлильная MESSER №350

      Машина сверлильная MESSER №350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12920463

      Характеристики

      Производитель
      		Messer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		3500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Установка алмазного бурения MESSER DM350Е-N 3,5 кВт, 360/750/1000 об/мин на стойке 10-40-350 имеет мощный двигатель и 3 скорости вращения шпинделя, что способствует успешной работе с алмазными коронками диаметром до 500 мм. 

        Преимущества

        • Корпус из металла обеспечивает долгий срок службы оборудования 
        • Стойка обладает функцией наклона и пониженной передачей
        • Модель оснащена системой защиты перегрузки, а также защиты пользователя от поражения электрическим током.