Пила каменщика HUSQVARNA TS350E3 9651480-01

Пила каменщика Husqvarna (Хускварна) Construction TS350E3л 9651480-01 - профессиональный инструмент для резки плитки и камня на глубину до 100 мм. Предусмотрена возможность работы инструмента как от сети 220 В, так и от 400 В. Складывающиеся ножки изготовлены по запатентованной технологии для удобной транспортировки и хранения агрегата. Можно выполнять как прямые распилы заготовок, так и под углом 45 градусов. Комплектуется водяным наносом с электрическим приводом и автоматической системой запуска.Технические характеристики:Мощность, Вт 2200 Частота вращения шпинделя, об/мин 2800 Диаметр диска, мм 350 Max глубина пропила под углом 90°, мм 100 Max длина реза, мм 700 Вес, кг 92 Напряжение, В 220 Материал обработки камень Габариты, мм