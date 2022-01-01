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Заглаживающая машина Zitrek PT-36, HONDA GX-160, без диска
79 630 ₽
Затирочные машины
  • Персональная скидка
Заглаживающая машина Zitrek PT-36, HONDA GX-160, без диска
Арт. О00000012395
Заглаживающая машина Zitrek PT-36, HONDA GX-160, без диска
Заглаживающая машина Zitrek PT-36, HONDA GX-160, без диска
  • Персональная скидка
Заглаживающая машина Zitrek PT-36, HONDA GX-160, без диска
Заглаживающая машина Zitrek PT-36, HONDA GX-160, без диска

Заглаживающая машина Zitrek PT-36, HONDA GX-160, без диска

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79 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000012395

Характеристики

Производитель
Zitrek
Страна производства
Китай
Родина бренда
Чехия
Габариты, мм
1050x1050x420
Размер лопастей, мм
150х350
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
79 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Заглаживающая машина Zitrek PT-36 039-0106-0 используется для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей. Рабочими элементами данной машины могут являться как лопасти для чистовой обработки, так и диски для получения ровной поверхности при грубой затирке. Двигатель вращает центробежную муфту, которая передает вращение винтовой шестерне, соединенной с осью, и приводит в движение лопасти. Рукоятка машины регулируется под рост оператора, что делает работу более комфортной

    Преимущества

    • Автономность
    • Надежный двигатель
    • Простота управления
    • Широкая область применения
    • Безопасная работа
    • Надежная конструкция