- Персональная скидка
Заглаживающая машина Zitrek PT-36, HONDA GX-160, без диска
Арт. О00000012395
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Чехия
|
Габариты, мм
|1050x1050x420
|
Размер лопастей, мм
|150х350
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Заглаживающая машина Zitrek PT-36 039-0106-0 используется для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей. Рабочими элементами данной машины могут являться как лопасти для чистовой обработки, так и диски для получения ровной поверхности при грубой затирке. Двигатель вращает центробежную муфту, которая передает вращение винтовой шестерне, соединенной с осью, и приводит в движение лопасти. Рукоятка машины регулируется под рост оператора, что делает работу более комфортной
Преимущества
- Автономность
- Надежный двигатель
- Простота управления
- Широкая область применения
- Безопасная работа
- Надежная конструкция