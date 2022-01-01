Заглаживающая машина Zitrek PT-36, HONDA GX-160, без диска

Преимущества

Заглаживающая машина Zitrek PT-36 039-0106-0 используется для выравнивания стяжки, заглаживания, затирки и окончательной отделки бетонных поверхностей. Рабочими элементами данной машины могут являться как лопасти для чистовой обработки, так и диски для получения ровной поверхности при грубой затирке. Двигатель вращает центробежную муфту, которая передает вращение винтовой шестерне, соединенной с осью, и приводит в движение лопасти. Рукоятка машины регулируется под рост оператора, что делает работу более комфортной