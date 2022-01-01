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Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
15 245 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Арт. О00000030953
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
  • Персональная скидка
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106

Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106

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15 245 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000030953

Характеристики

Производитель
Diam
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Внутренний диаметр ролика, мм
5
Наружный диаметр ролика, мм
22
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 245 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106 используется для прямой резки керамики и каменно-керамических изделий. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается с помощью шарикоподшипникового механизма. Модель снабжена линейкой и расширителями рабочей поверхности. Оборудование удобно перемещать между объектами за счет небольшого веса.

    Преимущества

    • Высокая точность. Благодаря лазерному указателю реза станок эффективен в работе
    • Плавность хода. Рабочая каретка подвешена на 6 подшипниках, что обеспечивает точную и плавную резку
    • Diam Pro Line-1000L 600106 имеет стальную направляющую
    • Режущий ролик диаметром 22 мм
    • Алюминиевый корпус станка
    • Толщина разрезаемой плитки 7-16 мм
    • Лазерный указатель реза
    • Удобная транспортировка
    • Небольшой вес