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Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106
Арт. О00000030953
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Внутренний диаметр ролика, мм
|5
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Наружный диаметр ролика, мм
|22
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- Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106 используется для прямой резки керамики и каменно-керамических изделий. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается с помощью шарикоподшипникового механизма. Модель снабжена линейкой и расширителями рабочей поверхности. Оборудование удобно перемещать между объектами за счет небольшого веса.
Преимущества
- Высокая точность. Благодаря лазерному указателю реза станок эффективен в работе
- Плавность хода. Рабочая каретка подвешена на 6 подшипниках, что обеспечивает точную и плавную резку
- Diam Pro Line-1000L 600106 имеет стальную направляющую
- Режущий ролик диаметром 22 мм
- Алюминиевый корпус станка
- Толщина разрезаемой плитки 7-16 мм
- Лазерный указатель реза
- Удобная транспортировка
- Небольшой вес