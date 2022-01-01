Преимущества

Высокая точность. Благодаря лазерному указателю реза станок эффективен в работе

Плавность хода. Рабочая каретка подвешена на 6 подшипниках, что обеспечивает точную и плавную резку

Diam Pro Line-1000L 600106 имеет стальную направляющую

Режущий ролик диаметром 22 мм

Алюминиевый корпус станка

Толщина разрезаемой плитки 7-16 мм

Лазерный указатель реза

Удобная транспортировка

Небольшой вес

Ручной плиткорез Diam Pro Line-1000L 600106 используется для прямой резки керамики и каменно-керамических изделий. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается с помощью шарикоподшипникового механизма. Модель снабжена линейкой и расширителями рабочей поверхности. Оборудование удобно перемещать между объектами за счет небольшого веса.