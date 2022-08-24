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Ножницы BOSCH GUS 10.8V Li L-Boxx
5.0
1
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы BOSCH GUS 10.8V Li L-Boxx
    Арт. Х1271416
    5.0
    1
    Ножницы BOSCH GUS 10.8V Li L-Boxx

      Ножницы BOSCH GUS 10.8V Li L-Boxx

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1271416
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Толщина металла, мм
      		11
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторные универсальные ножницы Bosch GUS 10.8V-LI 0.601.9B2.900 - это инструмент профессионального класса, используемый для резки различных гибких материалов толщиной до 11 миллиметров. Для более точного выполнения работы, ножницы оснащены специальной отметкой линии реза.

        Преимущества

        • Возможна резка различных материалов толщиной до 11 миллиметров
        • Точное ведение аккумуляторных универсальных ножниц Bosch GUS 10.8V-LI 0.601.9B2.900 по линии на материале, благодаря наличию специальной отметки на инструменте
        • Безопасная работа, благодаря специальному защитному кожуху
        • Производительность резки - до 200 метров на одном заряде аккумулятора
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда