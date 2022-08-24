Ножницы BOSCH GUS 10.8V Li L-Boxx
Арт. Х1271416
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Толщина металла, мм
|11
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Аккумуляторные универсальные ножницы Bosch GUS 10.8V-LI 0.601.9B2.900 - это инструмент профессионального класса, используемый для резки различных гибких материалов толщиной до 11 миллиметров. Для более точного выполнения работы, ножницы оснащены специальной отметкой линии реза.
Преимущества
- Возможна резка различных материалов толщиной до 11 миллиметров
- Точное ведение аккумуляторных универсальных ножниц Bosch GUS 10.8V-LI 0.601.9B2.900 по линии на материале, благодаря наличию специальной отметки на инструменте
- Безопасная работа, благодаря специальному защитному кожуху
- Производительность резки - до 200 метров на одном заряде аккумулятора
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда