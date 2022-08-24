Ножницы BOSCH GUS 10.8V Li L-Boxx

Преимущества

Возможна резка различных материалов толщиной до 11 миллиметров

Точное ведение аккумуляторных универсальных ножниц Bosch GUS 10.8V-LI 0.601.9B2.900 по линии на материале, благодаря наличию специальной отметки на инструменте

Безопасная работа, благодаря специальному защитному кожуху

Производительность резки - до 200 метров на одном заряде аккумулятора

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда

Аккумуляторные универсальные ножницы Bosch GUS 10.8V-LI 0.601.9B2.900 - это инструмент профессионального класса, используемый для резки различных гибких материалов толщиной до 11 миллиметров. Для более точного выполнения работы, ножницы оснащены специальной отметкой линии реза.