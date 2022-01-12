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Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
5.0
1
Найти аналог
Ножницы высечные (вырубные)
    Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
    Арт. Х1305110
    5.0
    1
    Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
    Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
    Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
    Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
    Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
    Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
    Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
    Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
      Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
      Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
      Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
      Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
      Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
      Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
      Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
      Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601

      Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1305110
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Механические ножницы Makita JN 1601 это электроинструмент, широко используемый при работе с металлом. С их помощью разрезают листовой и профильный металл, создавая как прямую, так и фигурную линию реза. Предельная толщина листа из стали, которую может разрезать эта модель ножниц, составляет 1,6 миллиметра. Обладающие производительностью в пятьсот пятьдесят Ватт, эти электроножницы достигают скорости свыше двух тысяч ходов за одну минуту, что дает возможность работы не только со сплавами, но и с чистыми металлами. Особая конструкция ножниц позволяет сбрасывать стружку вниз, не давая ей разлетаться и загрязнять рабочее пространство. При этом инструмент весит менее двух килограмм, что делает его применимым для больших объемов работы. Купить makita jn 1601 стоит ради удобства и исполнительности, наиболее необходимых при резке металла.

        Преимущества электроножниц JN 1601 Makita:

        • Мощность двигателя 550 Вт;
        • Эргономичный легкий корпус;
        • Наименьший радиус фигурной резки – 4,5 см;
        • Можно начинать рез в любом месте заготовки;
        • Длительный срок эксплуатации;
        • Устойчивость к длительной нагрузке.

        Комплектация:

        • Электрические ножницы;
        • Ключ шестигранный;
        • Ключ гаечный;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.