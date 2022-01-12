Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Механические ножницы Makita JN 1601 это электроинструмент, широко используемый при работе с металлом. С их помощью разрезают листовой и профильный металл, создавая как прямую, так и фигурную линию реза. Предельная толщина листа из стали, которую может разрезать эта модель ножниц, составляет 1,6 миллиметра. Обладающие производительностью в пятьсот пятьдесят Ватт, эти электроножницы достигают скорости свыше двух тысяч ходов за одну минуту, что дает возможность работы не только со сплавами, но и с чистыми металлами. Особая конструкция ножниц позволяет сбрасывать стружку вниз, не давая ей разлетаться и загрязнять рабочее пространство. При этом инструмент весит менее двух килограмм, что делает его применимым для больших объемов работы. Купить makita jn 1601 стоит ради удобства и исполнительности, наиболее необходимых при резке металла.
Преимущества электроножниц JN 1601 Makita:
- Мощность двигателя 550 Вт;
- Эргономичный легкий корпус;
- Наименьший радиус фигурной резки – 4,5 см;
- Можно начинать рез в любом месте заготовки;
- Длительный срок эксплуатации;
- Устойчивость к длительной нагрузке.
Комплектация:
- Электрические ножницы;
- Ключ шестигранный;
- Ключ гаечный;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.