Высечные ножницы по металлу Makita JN 1601

Механические ножницы Makita JN 1601 это электроинструмент, широко используемый при работе с металлом. С их помощью разрезают листовой и профильный металл, создавая как прямую, так и фигурную линию реза. Предельная толщина листа из стали, которую может разрезать эта модель ножниц, составляет 1,6 миллиметра. Обладающие производительностью в пятьсот пятьдесят Ватт, эти электроножницы достигают скорости свыше двух тысяч ходов за одну минуту, что дает возможность работы не только со сплавами, но и с чистыми металлами. Особая конструкция ножниц позволяет сбрасывать стружку вниз, не давая ей разлетаться и загрязнять рабочее пространство. При этом инструмент весит менее двух килограмм, что делает его применимым для больших объемов работы. Купить makita jn 1601 стоит ради удобства и исполнительности, наиболее необходимых при резке металла.

Преимущества электроножниц JN 1601 Makita:

Мощность двигателя 550 Вт;

Эргономичный легкий корпус;

Наименьший радиус фигурной резки – 4,5 см;

Можно начинать рез в любом месте заготовки;

Длительный срок эксплуатации;

Устойчивость к длительной нагрузке.

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