Преимущества

Металлический корпус лучше отводит тепло и прослужит долгое время

Для удобного удержания инструмент имеет узкий корпус

Электрические ножницы по металлу Sturm ES9065 - это бытовой электроинструмент с двигателем мощностью 650 Вт, сконструированный для прямого и фигурного резания листового металла и профилей. Данная модель оснащена специальной пластиной, которая защищает руку оператора при работе.