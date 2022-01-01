Электрические ножницы по металлу Sturm ES9065
Арт. Х12475
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Электрические ножницы по металлу Sturm ES9065 - это бытовой электроинструмент с двигателем мощностью 650 Вт, сконструированный для прямого и фигурного резания листового металла и профилей. Данная модель оснащена специальной пластиной, которая защищает руку оператора при работе.
Преимущества
- Металлический корпус лучше отводит тепло и прослужит долгое время
- Для удобного удержания инструмент имеет узкий корпус