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Электрические ножницы по металлу Sturm ES9065
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Ножницы вырезные (листовые)
    Электрические ножницы по металлу Sturm ES9065
    Арт. Х12475
    Электрические ножницы по металлу Sturm ES9065

      Электрические ножницы по металлу Sturm ES9065

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х12475

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрические ножницы по металлу Sturm ES9065 - это бытовой электроинструмент с двигателем мощностью 650 Вт, сконструированный для прямого и фигурного резания листового металла и профилей. Данная модель оснащена специальной пластиной, которая защищает руку оператора при работе.

        Преимущества

        • Металлический корпус лучше отводит тепло и прослужит долгое время
        • Для удобного удержания инструмент имеет узкий корпус