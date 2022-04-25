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Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)
5.0
3
550 ₽
Чашечные корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)
    Арт. X13172920
    5.0
    3
    Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)

      Кордщетка для МШУ Практика 032-485 (чашеобразная витая усиленная, 65 мм, М14)

      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172920
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашеобразная витая кордщетка для угловых шлифовальных машин изготовлена российской компанией ПРАКТИКА для подготовки деревянных и металлических предметов к окраске, очистки от сильных загрязнений, шлифовки следов сварки, окалин и наплывов. Насадка выполнена из жесткой стальной проволоки зернистостью Р80, толщиной 0,5 мм, которая скручена в пучки для большей жесткости. По мере истирания пучки раскручиваются, освобождая новую щетину. Диаметр щетки 65 мм, она хорошо справляется с загрязнениями на ровных, гнутых, рельефных поверхностях, в углах и пазах. Инструмент предназначен для использования с угловыми шлифовальными машинами. Посадочная резьба М14х2,0 мм. Максимальная скорость вращения составляет 12200 об/мин. Во время работы необходимо защищать глаза, лицо и руки специальными приспособлениями. Насадка продается упакованной в блистер.