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Кордщетка для МШУ Практика 032-461 (чашеобразная витая, 75 мм, М14)
5.0
2
375 ₽
Чашечные корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 032-461 (чашеобразная витая, 75 мм, М14)
    Арт. X13172917
    5.0
    2
    Кордщетка для МШУ Практика 032-461 (чашеобразная витая, 75 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-461 (чашеобразная витая, 75 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-461 (чашеобразная витая, 75 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-461 (чашеобразная витая, 75 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-461 (чашеобразная витая, 75 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-461 (чашеобразная витая, 75 мм, М14)

      Кордщетка для МШУ Практика 032-461 (чашеобразная витая, 75 мм, М14)

      375 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172917
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      375 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашеобразная кордщетка диаметром 75 мм изготовлена российской компанией ПРАКТИКА для грубых работ по очистке металлических и деревянных изделий и других поверхностей от толстых слоев старой краски, бетонных брызг и других загрязнений, а также для очистки металлов от ржавчины и следов сварных швов. Отлично справляется с плоскими и объемными элементами, рельефами. Насадка выполнена из стальной проволоки толщиной 0,5 мм, свитой в толстые пучки, которые увеличивают жесткость щетины и раскручиваются по мере истирания рабочего края. Кордщетка предназначена для работы с угловыми шлифовальными машинами на скорости до 8500 оборотов в минуту. Посадочная резьба — М14х2,0 мм. Во время работы рекомендуется защищать лицо, глаза и руки специальными приспособлениями и одеждой. Кордщетка продается в блистере. Срок годности изделия неограничен.