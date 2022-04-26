Кордщетка для МШУ Практика 032-461 (чашеобразная витая, 75 мм, М14)

Чашеобразная кордщетка диаметром 75 мм изготовлена российской компанией ПРАКТИКА для грубых работ по очистке металлических и деревянных изделий и других поверхностей от толстых слоев старой краски, бетонных брызг и других загрязнений, а также для очистки металлов от ржавчины и следов сварных швов. Отлично справляется с плоскими и объемными элементами, рельефами. Насадка выполнена из стальной проволоки толщиной 0,5 мм, свитой в толстые пучки, которые увеличивают жесткость щетины и раскручиваются по мере истирания рабочего края. Кордщетка предназначена для работы с угловыми шлифовальными машинами на скорости до 8500 оборотов в минуту. Посадочная резьба — М14х2,0 мм. Во время работы рекомендуется защищать лицо, глаза и руки специальными приспособлениями и одеждой. Кордщетка продается в блистере. Срок годности изделия неограничен.