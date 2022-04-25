Кордщетка для МШУ Практика 032-454 (чашеобразная витая, 65 мм, М14)

Чашеобразная витая кордщетка для угловых шлифовальных машин изготовлена российской компанией ПРАКТИКА для подготовки деревянных и металлических предметов к окраске, очистки от сильных загрязнений, шлифовки следов сварки, окалин и наплывов. Насадка выполнена из жесткой стальной проволоки зернистостью Р80, толщиной 0,5 мм, которая скручена в пучки для большей жесткости. По мере истирания пучки раскручиваются, освобождая новую щетину. Диаметр щетки 65 мм, она хорошо справляется с загрязнениями на ровных, гнутых, рельефных поверхностях, в углах и пазах. Инструмент предназначен для использования с угловыми шлифовальными машинами. Посадочная резьба М14х2,0 мм. Максимальная скорость вращения составляет 12200 об/мин. Во время работы необходимо защищать глаза, лицо и руки специальными приспособлениями. Насадка продается упакованной в блистер.