Кордщетка для МШУ Практика 032-423 (чашеобразная мягкая, 65 мм, М14)

Чашеобразная мягкая кордщетка от российского бренда ПРАКТИКА пополнит арсенал домашнего умельца и профессионального строителя, столяра. С ее помощью можно очистить металлические и деревянные конструкции от старой краски, лака, патины, мелких неровностей. Кордщетка снимает ржавчину, в том числе с тонколистового металла, не повреждая его; шлифует сварные швы, окалины. Подходит для обработки плоских поверхностей, углов, выступов, рельефов. Насадка предназначена для использования с большими угловыми шлифовальными машинами. Изготовлена из гофрированной стальной проволоки диаметром 0,2 мм. Размер насадки 65 мм, посадочная резьба М14. Изделие упаковано в блистер. Во время работы рекомендуется защищать глаза, лицо и руки от опилок и осколков.