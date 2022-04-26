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Кордщетка для МШУ Практика 032-423 (чашеобразная мягкая, 65 мм, М14)
5.0
2
250 ₽
Чашечные корщетки для УШМ
    Кордщетка для МШУ Практика 032-423 (чашеобразная мягкая, 65 мм, М14)
    Арт. X13172912
    5.0
    2
    Кордщетка для МШУ Практика 032-423 (чашеобразная мягкая, 65 мм, М14)
    Кордщетка для МШУ Практика 032-423 (чашеобразная мягкая, 65 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-423 (чашеобразная мягкая, 65 мм, М14)
      Кордщетка для МШУ Практика 032-423 (чашеобразная мягкая, 65 мм, М14)

      Кордщетка для МШУ Практика 032-423 (чашеобразная мягкая, 65 мм, М14)

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172912
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чашеобразная мягкая кордщетка от российского бренда ПРАКТИКА пополнит арсенал домашнего умельца и профессионального строителя, столяра. С ее помощью можно очистить металлические и деревянные конструкции от старой краски, лака, патины, мелких неровностей. Кордщетка снимает ржавчину, в том числе с тонколистового металла, не повреждая его; шлифует сварные швы, окалины. Подходит для обработки плоских поверхностей, углов, выступов, рельефов. Насадка предназначена для использования с большими угловыми шлифовальными машинами. Изготовлена из гофрированной стальной проволоки диаметром 0,2 мм. Размер насадки 65 мм, посадочная резьба М14. Изделие упаковано в блистер. Во время работы рекомендуется защищать глаза, лицо и руки от опилок и осколков.