Отрезной круг по металлу Луга-Абразив (125x3x22 мм)
Арт. 900619292
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Круги отрезные по металлу на бакелитовой связке Лужского Абразивного Завода для ручных шлифмашинок применяются для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок сталей.
Преимущества
- Абразив из оксида алюминия — круг быстро режет твердые материалы
- Безопасность работы — круг оснащен 2-слойной сеткой, устойчивой к разрыву