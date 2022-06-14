Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Отрезной круг по металлу Луга-Абразив (125x3x22 мм)
5.0
3
35 ₽
Отрезные круги по металлу
    Отрезной круг по металлу Луга-Абразив (125x3x22 мм)
    Арт. 900619292
    5.0
    3
    Отрезной круг по металлу Луга-Абразив (125x3x22 мм)

      Отрезной круг по металлу Луга-Абразив (125x3x22 мм)

      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 900619292
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      35 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круги отрезные по металлу на бакелитовой связке Лужского Абразивного Завода для ручных шлифмашинок применяются для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок сталей.

        Преимущества

        • Абразив из оксида алюминия — круг быстро режет твердые материалы
        • Безопасность работы — круг оснащен 2-слойной сеткой, устойчивой к разрыву