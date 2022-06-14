Отрезной круг по металлу Луга-Абразив (125x3x22 мм)

Преимущества

Абразив из оксида алюминия — круг быстро режет твердые материалы

Безопасность работы — круг оснащен 2-слойной сеткой, устойчивой к разрыву

Круги отрезные по металлу на бакелитовой связке Лужского Абразивного Завода для ручных шлифмашинок применяются для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок сталей.