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Смеситель для ванны Esko Vienna VN 31-2
Арт. X169824807
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|классический
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- Смеситель ESKO VN 31-2 предназначен для установки в ванной комнате. Устанавливается на стену. Требует жесткой подводки. Изделие произведено из латуни, хромовое покрытие.
Преимущества модели
- Смеситель от ESKO оборудован аэратором Neoperl Cascade, который сэкономит воду и распределит струю равномерно
- Двухрычажный тип смесителя позволит настроить температуру подаваемой воды
- Изделие имеет элегантный дизайн, который отлично подойдет к вашей ванной комнате. На смесителе имеется хромированное покрытие
- Керамические кран-буксы 180°
- Дивертор – механический, керамика