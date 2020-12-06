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Смеситель для ванны Esko Vienna VN 31-2
4.0
4
6 900 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Esko Vienna VN 31-2
Арт. X169824807
4.0
4
Смеситель для ванны Esko Vienna VN 31-2
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны Esko Vienna VN 31-2

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6 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169824807
4.0
4

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Чехия
Гибкий излив
Нет
Стиль
классический
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель ESKO VN 31-2 предназначен для установки в ванной комнате. Устанавливается на стену. Требует жесткой подводки. Изделие произведено из латуни, хромовое покрытие.

    Преимущества модели

    • Смеситель от ESKO оборудован аэратором Neoperl Cascade, который сэкономит воду и распределит струю равномерно
    • Двухрычажный тип смесителя позволит настроить температуру подаваемой воды
    • Изделие имеет элегантный дизайн, который отлично подойдет к вашей ванной комнате. На смесителе имеется хромированное покрытие
    • Керамические кран-буксы 180°
    • Дивертор – механический, керамика