Смеситель для ванны Esko Vienna VN 31-2

Преимущества модели

Смеситель от ESKO оборудован аэратором Neoperl Cascade, который сэкономит воду и распределит струю равномерно

Двухрычажный тип смесителя позволит настроить температуру подаваемой воды

Изделие имеет элегантный дизайн, который отлично подойдет к вашей ванной комнате. На смесителе имеется хромированное покрытие

Керамические кран-буксы 180°

Дивертор – механический, керамика



Смеситель ESKO VN 31-2 предназначен для установки в ванной комнате. Устанавливается на стену. Требует жесткой подводки. Изделие произведено из латуни, хромовое покрытие.