- Персональная скидка
Смеситель для ванны Esko VR31B Verona New, с изливом, 350 мм, с аксессуарами
Арт. О00000041971
- Персональная скидка
Смеситель для ванны Esko VR31B Verona New, с изливом, 350 мм, с аксессуарами
Арт. О00000041971
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Россия
|
Двойной излив
|Нет
|
Лейка в комплекте
|Да
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Смеситель для ванны ESKO VR31B Verona New, с изливом, 350 мм, с аксессуарами.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность