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Смеситель для ванны Esko VR31B Verona New, с изливом, 350 мм, с аксессуарами
10 100 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны Esko VR31B Verona New, с изливом, 350 мм, с аксессуарами
Арт. О00000041971
Смеситель для ванны Esko VR31B Verona New, с изливом, 350 мм, с аксессуарами
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны Esko VR31B Verona New, с изливом, 350 мм, с аксессуарами

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10 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041971

Характеристики

Производитель
Esko
Страна производства
Чехия
Родина бренда
Россия
Двойной излив
Нет
Лейка в комплекте
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить