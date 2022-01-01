Смеситель для ванны/душа Vidima NEXT BA372AA

Преимущества

По типу управления: универсальный;

Установка на стену;

Система облегченного монтажа SmartFix;

Материал корпуса и излива: 100% латунь;

Материал рукоятки: металл;

Корпус монолитный литой латунный;

Трубчатый плоский поворотный излив VIDIMA Видима Некст BA372AA;

Угол поворота излива 360°;

Длина излива, мм: 320;

Расстояние от стены до аэратора, мм: 371;

Аэратор Perlator;

Технология аэрирования воды Air+;

Самоочищающийся аэратор;

Керамический картридж 40 мм H2O ACTIVE пр-ва Германии;

Диапазон движения рукоятки: 100°;

Система плавного хода ручки H2O Active (Water Active);

Функция ограничения максимальной температуры воды HWTC;

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*;

Индикатор холодной/горячей воды;

Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии;

Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды);

Душевой гарнитур в комплекте;

Ручной душ в комплекте;

Душевая лейка Ø70 мм;

Кол-во функций лейки: 1;

Режимы струи: Rain (Дождь);

Самоочищающаяся лейка;

Ограничение потока воды: есть, 8 л/мин. (экономия воды при неизменном комфорте пользования);

Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости;

Технология водосбережения EcoSaving;

Технология защиты корпуса от нагревания Cool Body;

Эргономичная форма рукоятки;

Шланг металлический 1500 мм;

Настенный держатель для лейки;

Цвет: хром.

Смеситель для ванны/душа VIDIMA Видима Некст BA372AA изготовлен из латуни и имеет никель-хромовое покрытие, что гарантирует надежную защиту от коррозии. Керамические механизмы немецкого производства обеспечивают долгую работу смесителя. Стильный внешний вид смесителя позволяет гармонично разместить его практически в любом современном или классическом интерьере. Рукоятка и корпус устройства защищены от нагревания во избежание ожогов.