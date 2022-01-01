Смеситель для ванны/душа Vidima NEXT BA372AA
Арт. X16982817
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Двойной излив
|Нет
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Лейка в комплекте
|Да
- Смеситель для ванны/душа VIDIMA Видима Некст BA372AA изготовлен из латуни и имеет никель-хромовое покрытие, что гарантирует надежную защиту от коррозии. Керамические механизмы немецкого производства обеспечивают долгую работу смесителя. Стильный внешний вид смесителя позволяет гармонично разместить его практически в любом современном или классическом интерьере. Рукоятка и корпус устройства защищены от нагревания во избежание ожогов.
Преимущества
- По типу управления: универсальный;
- Установка на стену;
- Система облегченного монтажа SmartFix;
- Материал корпуса и излива: 100% латунь;
- Материал рукоятки: металл;
- Корпус монолитный литой латунный;
- Трубчатый плоский поворотный излив VIDIMA Видима Некст BA372AA;
- Угол поворота излива 360°;
- Длина излива, мм: 320;
- Расстояние от стены до аэратора, мм: 371;
- Аэратор Perlator;
- Технология аэрирования воды Air+;
- Самоочищающийся аэратор;
- Керамический картридж 40 мм H2O ACTIVE пр-ва Германии;
- Диапазон движения рукоятки: 100°;
- Система плавного хода ручки H2O Active (Water Active);
- Функция ограничения максимальной температуры воды HWTC;
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*;
- Индикатор холодной/горячей воды;
- Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии;
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды);
- Душевой гарнитур в комплекте;
- Ручной душ в комплекте;
- Душевая лейка Ø70 мм;
- Кол-во функций лейки: 1;
- Режимы струи: Rain (Дождь);
- Самоочищающаяся лейка;
- Ограничение потока воды: есть, 8 л/мин. (экономия воды при неизменном комфорте пользования);
- Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости;
- Технология водосбережения EcoSaving;
- Технология защиты корпуса от нагревания Cool Body;
- Эргономичная форма рукоятки;
- Шланг металлический 1500 мм;
- Настенный держатель для лейки;
- Цвет: хром.