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Смеситель для ванны/душа Vidima NEXT BA372AA
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Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны/душа Vidima NEXT BA372AA
    Арт. X16982817
    Смеситель для ванны/душа Vidima NEXT BA372AA

      Смеситель для ванны/душа Vidima NEXT BA372AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16982817

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Двойной излив
      		Нет
      Лейка в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для ванны/душа VIDIMA Видима Некст BA372AA изготовлен из латуни и имеет никель-хромовое покрытие, что гарантирует надежную защиту от коррозии. Керамические механизмы немецкого производства обеспечивают долгую работу смесителя. Стильный внешний вид смесителя позволяет гармонично разместить его практически в любом современном или классическом интерьере. Рукоятка и корпус устройства защищены от нагревания во избежание ожогов.

        Преимущества

        • По типу управления: универсальный;
        • Установка на стену;
        • Система облегченного монтажа SmartFix;
        • Материал корпуса и излива: 100% латунь;
        • Материал рукоятки: металл;
        • Корпус монолитный литой латунный;
        • Трубчатый плоский поворотный излив VIDIMA Видима Некст BA372AA;
        • Угол поворота излива 360°;
        • Длина излива, мм: 320;
        • Расстояние от стены до аэратора, мм: 371;
        • Аэратор Perlator;
        • Технология аэрирования воды Air+;
        • Самоочищающийся аэратор;
        • Керамический картридж 40 мм H2O ACTIVE пр-ва Германии;
        • Диапазон движения рукоятки: 100°;
        • Система плавного хода ручки H2O Active (Water Active);
        • Функция ограничения максимальной температуры воды HWTC;
        • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*;
        • Индикатор холодной/горячей воды;
        • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии;
        • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды);
        • Душевой гарнитур в комплекте;
        • Ручной душ в комплекте;
        • Душевая лейка Ø70 мм;
        • Кол-во функций лейки: 1;
        • Режимы струи: Rain (Дождь);
        • Самоочищающаяся лейка;
        • Ограничение потока воды: есть, 8 л/мин. (экономия воды при неизменном комфорте пользования);
        • Возможность снять ограничитель и увеличить скорость потока воды при необходимости;
        • Технология водосбережения EcoSaving;
        • Технология защиты корпуса от нагревания Cool Body;
        • Эргономичная форма рукоятки;
        • Шланг металлический 1500 мм;
        • Настенный держатель для лейки;
        • Цвет: хром.