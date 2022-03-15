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Смеситель универсальный Vidima Икар BA167AA (излив 320 мм)
Арт. X169820507
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Настенный смеситель Vidima Iskar BA167AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным вертикальным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором типа "Cascade".
Преимущества
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Угол поворота излива 360°
- Аэратор Perlator
- Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)