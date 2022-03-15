Смеситель универсальный Vidima Икар BA167AA (излив 320 мм)

Преимущества

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Угол поворота излива 360°

Аэратор Perlator

Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)

Настенный смеситель Vidima Iskar BA167AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным вертикальным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором типа "Cascade".