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Смеситель универсальный Vidima Икар BA167AA (излив 320 мм)
5.0
2
8 259 ₽
9 600 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель универсальный Vidima Икар BA167AA (излив 320 мм)
Арт. X169820507
5.0
2
Смеситель универсальный Vidima Икар BA167AA (излив 320 мм)
  • Персональная скидка

Смеситель универсальный Vidima Икар BA167AA (излив 320 мм)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 341 ₽
8 259 ₽
9 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X169820507
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 341 ₽
8 259 ₽
9 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Настенный смеситель Vidima Iskar BA167AA, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен поворотным изливом, стандартным вертикальным креплением с декоративными шайбами, а так же аэратором типа "Cascade".

    Преимущества

    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Угол поворота излива 360°
    • Аэратор Perlator
    • Керамические кранбуксы пр-ва Германии с поворотом 180°
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)