Cмеситель настенный для ванны/душа, монтаж на стандартных эксцентриках Vidima Wave BA416AA

Преимущества

Материал рукоятки: металл

Литой излив

Длина излива, мм: 175

Аэратор Perlator



Керамический картридж 35 мм

Функция HWTC

Индикатор холодной/горячей воды

Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии

Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)

Смеситель для ванны Vidima Wave BA416AA, представленный в цветовом решении «хром» со сверкающей глянцевой поверхностью. Для управления аксессуаром применен один рычаг с картриджем, позволяющим отрегулировать силу подачи струи воды и ее температуру. Он не нагревается, имеет специальную защиту Comfort Touch и обеспечивает полную безопасность и комфортность использования. В конструкцию включен аэратор, снижающий расход воды, обогащающий ее воздухом и предотвращающий отложение извести. Смеситель изготовлен из прочной, экологически безопасной латуни. Она не темнеет, не окисляется, не вступает в реакции с химически агрессивными веществами.