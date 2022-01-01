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Cмеситель настенный для ванны/душа, монтаж на стандартных эксцентриках Vidima Wave BA416AA
Арт. О00000030863
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Cмеситель настенный для ванны/душа, монтаж на стандартных эксцентриках Vidima Wave BA416AA
Арт. О00000030863
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
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- Смеситель для ванны Vidima Wave BA416AA, представленный в цветовом решении «хром» со сверкающей глянцевой поверхностью. Для управления аксессуаром применен один рычаг с картриджем, позволяющим отрегулировать силу подачи струи воды и ее температуру. Он не нагревается, имеет специальную защиту Comfort Touch и обеспечивает полную безопасность и комфортность использования. В конструкцию включен аэратор, снижающий расход воды, обогащающий ее воздухом и предотвращающий отложение извести. Смеситель изготовлен из прочной, экологически безопасной латуни. Она не темнеет, не окисляется, не вступает в реакции с химически агрессивными веществами.
Преимущества
- Материал рукоятки: металл
- Литой излив
- Длина излива, мм: 175
- Аэратор Perlator
- Керамический картридж 35 мм
- Функция HWTC
- Индикатор холодной/горячей воды
- Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)