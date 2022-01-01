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Cмеситель настенный для ванны/душа, монтаж на стандартных эксцентриках Vidima Wave BA416AA
6 850 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Cмеситель настенный для ванны/душа, монтаж на стандартных эксцентриках Vidima Wave BA416AA
Арт. О00000030863
Cмеситель настенный для ванны/душа, монтаж на стандартных эксцентриках Vidima Wave BA416AA
  • Персональная скидка

Cмеситель настенный для ванны/душа, монтаж на стандартных эксцентриках Vidima Wave BA416AA

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6 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000030863

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Смеситель для ванны Vidima Wave BA416AA, представленный в цветовом решении «хром» со сверкающей глянцевой поверхностью. Для управления аксессуаром применен один рычаг с картриджем, позволяющим отрегулировать силу подачи струи воды и ее температуру. Он не нагревается, имеет специальную защиту Comfort Touch и обеспечивает полную безопасность и комфортность использования. В конструкцию включен аэратор, снижающий расход воды, обогащающий ее воздухом и предотвращающий отложение извести. Смеситель изготовлен из прочной, экологически безопасной латуни. Она не темнеет, не окисляется, не вступает в реакции с химически агрессивными веществами.

    Преимущества

    • Материал рукоятки: металл
    • Литой излив
    • Длина излива, мм: 175
    • Аэратор Perlator
    • Керамический картридж 35 мм
    • Функция HWTC
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
    • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)