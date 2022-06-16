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Смеситель для ванны и душа Vidima Hype ВА399АА (настенный)
Арт. Ю00000028614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Настенный смеситель Vidima Hype ВА399АА, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен коротким изливом, аэратором Parlator, керамическим картриджем 35 мм и системой защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*.
Преимущества
- Система облегченного монтажа SmartFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Корпус монолитный литой латунный
- Литой излив
- Длина излива, мм: 162
- Аэратор Perlator
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Функция HWTC
- Функция Click
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
- Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
- Возможность установки душевого гарнитура
- Выход (ниппель) для подключения душевого гарнитура