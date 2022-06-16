Смеситель для ванны и душа Vidima Hype ВА399АА (настенный)

Преимущества

Система облегченного монтажа SmartFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь



Материал рукоятки: металл

Корпус монолитный литой латунный



Литой излив

Длина излива, мм: 162

Аэратор Perlator



Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Функция HWTC

Функция Click

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии

Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)

Возможность установки душевого гарнитура



Выход (ниппель) для подключения душевого гарнитура

Настенный смеситель Vidima Hype ВА399АА, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен коротким изливом, аэратором Parlator, керамическим картриджем 35 мм и системой защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*.