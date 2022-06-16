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Смеситель для ванны и душа Vidima Hype ВА399АА (настенный)
5.0
2
6 120 ₽
Смесители для ванны и душа
  • Персональная скидка
Смеситель для ванны и душа Vidima Hype ВА399АА (настенный)
Арт. Ю00000028614
5.0
2
Смеситель для ванны и душа Vidima Hype ВА399АА (настенный)
  • Персональная скидка

Смеситель для ванны и душа Vidima Hype ВА399АА (настенный)

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6 120 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000028614
5.0
2

Характеристики

Производитель
Vidima
Страна производства
Болгария
Родина бренда
Болгария
Гибкий излив
Нет
Стиль
современный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 120 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Настенный смеситель Vidima Hype ВА399АА, основным материалом для его производства является латунь. Смеситель оснащен коротким изливом, аэратором Parlator, керамическим картриджем 35 мм и системой защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*.

    Преимущества

    • Система облегченного монтажа SmartFix
    • Материал корпуса и излива: 100% латунь
    • Материал рукоятки: металл
    • Корпус монолитный литой латунный
    • Литой излив
    • Длина излива, мм: 162
    • Аэратор Perlator
    • Керамический картридж 35 мм
    • Диапазон движения рукоятки: 100°
    • Функция HWTC
    • Функция Click
    • Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
    • Индикатор холодной/горячей воды
    • Керамический переключатель ванна/душ пр-ва Германии
    • Переключение ванна/душ: ручное (позволяет использовать функцию “душ” даже при очень низком давлении воды)
    • Возможность установки душевого гарнитура
    • Выход (ниппель) для подключения душевого гарнитура